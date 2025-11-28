Les beques Propulsió: apostar pel català a les xarxes té premi

¿I si mentre navegues per les xarxes poguessis topar, cada cop més, amb vídeos en català i de qualitat? ¿Amb influencers que ens parlin en la nostra llengua d’allò que més ens interessa, i fins i tot, d’allò que desconeixem? Això és el que busquen les beques Propulsió, que han arribat a la segona edició amb l’objectiu de professionalitzar els creadors de continguts que creen vídeos en català i en occità. La proposta, creada per Política Lingüística just fa un any, ha tingut molt bona rebuda: s’hi han presentat més de 350 projectes. I si bé a la convocatòria anterior se’n van premiar vint, aquesta vegada la xifra s’ha duplicat. Un total de 432.000 euros han estat repartits entre els quaranta projectes premiats, de manera que cadascun ha rebut 10.800 euros.
L’acte de lliurament ha tingut lloc a Ca l’Alier. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha adreçat unes paraules als assistents, remarcant la importància de la tasca que estan a punt d’engegar. Ha dit que ens trobem enmig d’una revolució ecolingüística que transformarà del tot les societats actuals: de la mateixa forma que amb l’aparició de la impremta hi va haver llengües que van quedar-ne excloses, en el món d’Internet existeix també aquest risc, la temuda diglòssia digital. “La nostra aspiració és viure una vida digital en català digna”. I aquesta diversitat és la que s’ha vist reflectida en la tria de projectes, en què hi ha propostes per a tots els gustos: hi ha qui parlarà de cuina tradicional, qui ens aproparà al món fascinant de la màgia, qui s’enfilarà pel futbol, qui ens farà descobrir les llegendes i el folklore català, qui ens endinsarà en el món dels llibres, qui ens farà passejar per la flora i fauna dels paisatges d’arreu de Catalunya, qui ens ensenyarà les paraules dels oficis que s’estan perdent, i, fins i tot, un aventurer farà la volta al món a peu i n’enregistrarà el procés.
“Amb la beca hem pogut fer una cosa que d’altra manera no hauríem pogut fer”, han dit l’Arnau Perramon i el Gerard Revuelta, impulsors del projecte Màgia a la catalana. Han afegit, però, que pensen que encara és complicat dedicar-se exclusivament a la creació de contingut en català. “La creació de contingut complementa la nostra professió. Nosaltres som un grup artístic i crear contingut reforça i ajuda a donar visibilitat al nostre projecte. Veig complicat dedicar-nos exclusivament a la creació de contingut, sense tenir un projecte específic al darrere”. Per altra banda, Carles Larriba, premiat amb Llibres i cassoles, ha fet aquesta reflexió: “Moltes plataformes es dediquen a donar veu a creadors catalans que ho fan en castellà, que tenen milions de seguidors. Però al final qui s’hi està esmerçant sense guanyar diners som els que ho estem fent en la nostra llengua”. És per això que les beques Propulsió són tan necessàries. Com ha conclòs el conseller: "Nosaltres escrivim el futur de la nostra llengua. Gràcies per escollir el català!”
Aquí teniu la llista de projectes premiats:
- Roman Alegre Aguilar — Futbol, superació personal i vida a l’estranger @romaan_aleegre
- Pol Andiñach Viñals — Cuellilargo @cuellilarg
- Anas el Arroudi Bakkali — Acadèmia online de futbol de carrer @anas.freestyle
- Xavier Blanco i Fernández — Més enllà de la cançó @xavi.xwhite
- Laia Canalejo Bastardas — A taula @laiasfoodclub
- Jordi Casadevall Muns — Joc net! @jordipota
- Pol Corredoira Gallego i Edgar Manchado Muñoz — Sprint reis @sprintreis
- Marc García González — El trinxeraire @eltrinxeraire
- Marta Garriga Achiaga — Educació sexual i afectiva @sexpsologa
- Erol Ileri Llordella — No miris @erol_barcelona
- Arnau Joanmiquel Vilanova — A peu de facultat @arnaujoanmiquel_
- Carles Larriba Pérez — Llibres i cassoles @carles.larriba
- Pau Llambies Balle — Contingut audiovisual de qualitat amb dron @paullambies
- Albert Lloreta Ribalta — Tornar a Internet: com sortir de la hipernormalitat @alloreta
- Enric Luzan Pi — La volta al món a peu: catalans sense frontera @enricluzan
- Nonna Martí Nogueras — Nonna Martí @nonnamartii
- Pau Martínez Just — Tot això caurà @paumjust
- Clara Miret Ribes — He crescut aquí @claramiret
- Josep Molla Pujol — 10 objectes per descobrir Catalunya @emepe_te
- Natàlia Möller Ribas — De temporada @nataliamoller
- Elena Pardo Bellmunt — Divulgació sobre fauna i flora salvatges a les xarxes @elena.persa
- Laia Patau Fabrés — Contingut friqui i gamer @laiapaf
- Nerea Perales Domini — A poc a poc @nereaperales
- Arnau Perramon Giralt i Gerard Revuelta Garcia — Màgia a la catalana @setdemagia
- Marina Pinto Varela — MOLTA MERDA! @ina__varela
- Valentina Planas Costabella — Gent de paraula @somlaincorrecta
- Roser Regolf Cazorla — Lectura obligatòria @lesulleresdellegir
- Pau Reig Torra — Fang i festa @paureig.art
- Georgina Rigol Sala — El futur ja no és el que era @ginarigol
- Helena Riu Garcia — Cròniques d'una creativa @helenariustudio
- Genís Rovira Turon — Hortdebutxaca @hortdebutxaca
- Héctor Serrano Cereijo i Maximilian Zuna-Krutky Torres — Lodka volterra @lodka_volterra
- Ferran Soler Cot — Empoderament del català a través dels 18 principis internacionals de pau del hip hop @ferransoler_stlw
- Emma Soler Oliveras — Obrint melons d'una vida jove @eemmasu
- Pol Solernou — Llegendes i figures folklòriques dels Països Catalans @elpolyklin
- Albert Thió Hortoneda, Eulàlia Viñolas Riba, Adrià Carrillo Padró, Maria de Lluc Amengual Garau, Neus Climent Fernández i Paulina Plucinska — Allò que anomenem nosaltres @no.mimporta
- Fran Tudela Lloret — Cabrafotuda @cabrafotuda
- Núria Valera Vilella — Manual d’autocura radical @nuriavalera.nd
- Laura Zurriaga Mitjans — Buscant el millor dolç tradicional de Catalunya @croquetadexocolata