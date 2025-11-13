La parella que ens ensenya la riquesa cultural de Catalunya

Les beques Propulsió, ofertes pel Departament de Política Lingüística, impulsen els influencers que fan contingut en català, occità o aranès oferint-los un ajut econòmic. Elisabet Aloy va guanyar una de les vuit beques extraordinàries valorada en 20.000 euros per al projecte "Estima Catalunya", que està produït per Adrià Llagostera i que acumula tres milions i mig de visites.
1. ¿Com definiries el canal? ¿Què s’hi pot trobar?
El contingut que s’hi pot trobar gira principalment al voltant de Catalunya i la seva riquesa cultural. Tot això amb un estil propi molt marcat d’edició i que volem que sigui el nostre tret diferencial (ja que l’edició és una de les coses que més gaudeixo fent d’aquesta feina). A més, comptar amb la presència de catalans reconeguts com ara Lluís Llach, Gerard Romero, Miki Núñez, Tomàs Molina, també ens fa un pèl diferents, i l’Adrià, la meva parella i company de projecte, fa una feina imprescindible per aconseguir-ho.
2. ¿Quan el vau crear?
Sent un perfil personal, des que Instagram es va posar de moda. Però li vam començar a donar ús creant contingut en català ara fa gairebé dos anys.
3. ¿Què us va empènyer a crear-lo?
Segurament el nostre inici creant contingut és una mica peculiar o, si més no, diferent de molts altres creadors i creadores: mentre em preparava per a les oposicions de 3Cat, i així aprenia a editar, l’Adrià em va animar a fer reels sobre curiositats que crèiem que podien generar interès, i mira on estem ara.
4. ¿El viviu com un hobby o l'heu convertit en una feina?
Vam començar a fer-ho com a hobby, però és clar que en el moment en què comença a haver-hi ingressos hi ha més obligacions similars al que és una feina. Però a part de crear contingut, els dos tenim les nostres feines: l’Adrià com a productor d’esdeveniments, i jo, després d’aconseguir la plaça, de redactora de 3Cat. Però hi ha una cosa que tenim clara: si algun dia no gaudim fent-ho, ens aturarem.
5. ¿Quantes hores al dia hi dediqueu?
La sort que tenim és que aquest projecte el portem entre els dos i fa que sigui més fàcil de gestionar. L’Adrià s’encarrega de la part de producció, representació i càmera, i jo, de la part comunicativa i d’edició; la part de redacció ens la repartim entre els dos depenent del temps que tingui cadascú. Al dia, exclusivament a fer contingut per nosaltres, podríem dir que hi dediquem unes 4 hores entre els dos.
6. ¿A què heu hagut de renunciar per apostar per aquest estil de vida?
Ara mateix, amb el projecte en marxa i recorrent el territori, havent d’anar a moltes festes majors de Catalunya, ho tenim clar: a aquest estiu! Però a part d’això, penso que aquest estil de vida ens ha permès fer més coses a les quals hem hagut de renunciar. Coses que no haguéssim imaginat mai abans: ens van convidar a Brussel·les a conèixer les institucions europees per dins; un cap de setmana a Amsterdam; a Mallorca a unes xerrades i formacions relacionades amb la creació de contingut; ens envien regals i productes per provar-los; ens conviden a restaurants als quals potser no hi haguessim anat mai; i a esdeveniments culturals, que gaudim moltíssim. Realment, ens sentim molt afortunats.
7. ¿Què us agradaria aconseguir?
Si aconseguim que el català tingui més presència a les xarxes socials, podrem estar més que satisfets.
8. ¿Per què el feu en català?
¿I per què no? Als creadors de contingut en castellà no se’ls hi fa mai aquesta pregunta. És el nostre idioma i no hauria de ser un fet a destacar. Parlem i ens expressem sempre en català amb la família i amics i amigues i no concebem fer-ho d’una altra manera.
9. ¿Quina és la part bona i la dolenta de ser influencer?
Primer de tot, nosaltres preferim que se’ns etiqueti com a creadors de contingut i, en el meu cas, primer com a periodista. La part bona per nosaltres és que, tot i ser un “plus” a les nostres professions, ens permet i ens ha permès viure coses que no haguéssim imaginat mai abans. Realment, ens sentim molt afortunats! La part dolenta és que els creadors depenem d’una plataforma externa que no controlem; que es potencia majoritàriament un perfil determinat de persones; i que a la societat d’avui dia té massa importància la validació a les xarxes: podríem dir que ja vivim al capítol Caiguda en picat de Black Mirror.
10. ¿Quines por teniu? ¿Quines heu vençut?
Ara mateix no tenim pors, tot el que hagi de passar passarà i el que ja hem viscut no ens ho traurà ningú. Sí que he superat la por inicial de saber si interessaria o no el contingut que fèiem, sobretot a la gent del nostre voltant.
11. ¿Quin és el paper que ocupen els influencers en el panorama català?
Cada cop n’hi ha més i això és bo pel català. Potser ens falta creure’ns més la força que té el català per ser més presents a les xarxes socials. Pensem que és necessari que tothom sigui conscient de la responsabilitat que té i que no tot té un preu.
12. Un vídeo que trobeu representatiu o decisiu.
El vídeo que més ens representa és el de la presentació del projecte d'Estima Catalunya, ja que resumeix l’essència del que fem i com ho fem.
13. Digueu tres influencers que recomanaries i el motiu.
Recomanem tres que ens agraden molt i que admirem la feina que hi ha darrere de tots ells: en @julen_music perquè ha portat la música en català a un altre extrem a partir de les xarxes, a l’@eemmasu perquè darrere de cada vídeo seu hi ha una feina de creativitat i edició que està a l'altura de molt pocs, i en Joan de @parlars_mallorquins, ja que són necessàries persones com ell que defensin la llengua i facin reivindicació social.
14. ¿On us veieu d'aquí deu anys?
Preferim no pensar-hi. Som més de l’ara i aquí.