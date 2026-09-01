Setembre és un mes que ha inspirat molts artistes, i alhora, és el mes en què ho reiniciem tot.
«Em vaig morir de gana per poder tenir un dia amb 24 hores». Bukoswki va fer el possible perquè la seva vida no fos aplastada per la rutina. Ho explica en aquesta entrevista que li va fer Barbet Schroeder:
«La rutina té mala premsa. Les coses rutinàries són avorrides, previsibles, monòtones. El que cotitza és l'aventura, el canvi, deixar-ho tot per fer la volta al món en furgoneta. Sí, ja entenc que la rutina s'ha d'esquivar de tant en tant, però m'he vist més cops enyorant-la que no pas sentint-m'hi atrapada. I els dies de cada dia en què no passa res dolent són el primer que trobes a faltar quan la catàstrofe se't menja.» Escriu Eva Piquer acompanyada d'aquest calendari il·lustrat per Eva Armisén:
Kavafis (29 d'abril de 1863, Alexandria - 29 d'abril del 1933) va escriure el poema Setembre del 1903. Us l'oferim traduït per Joan Ferraté i publicat en aquest volum de Quaderns Crema:
"Que sempre fos setembre, que l'hivern
ens esperés en va".
Jaume Subirana va fer aquest poema:
"Jo també setembrejo". Així acaba el poema de Miquel Martí i Pol:
Així sona el setembre d'Els Pets:
Tot i que la data en què va néixer Johann Pachelbel no es coneix, va ser batejat l'1 de setembre de 1653, i va morir el 6 de març de 1706. El compositor, organista i professor alemany del barroc va ser autor d'obres com El cànon en re major, del qual se n'han fet una gran varietat d'arranjaments per a tot tipus d'instruments i agrupacions musicals: