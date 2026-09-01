Un 1 de setembre com avui

Us oferim poemes i textos per tornar a la rutina

Reculls
Golfes Golfes
Autor
"Estimada rutina". Il·lustració: Eva Armisén
"Estimada rutina". Il·lustració: Eva Armisén

Setembre és un mes que ha inspirat molts artistes, i alhora, és el mes en què ho reiniciem tot. 

«Em vaig morir de gana per poder tenir un dia amb 24 hores». Bukoswki va fer el possible perquè la seva vida no fos aplastada per la rutina. Ho explica en aquesta entrevista que li va fer Barbet Schroeder:

b&w
Converses
Bukowski: «La rutina és malaltissa»
Catorze

«La rutina té mala premsa. Les coses rutinàries són avorrides, previsibles, monòtones. El que cotitza és l'aventura, el canvi, deixar-ho tot per fer la volta al món en furgoneta. Sí, ja entenc que la rutina s'ha d'esquivar de tant en tant, però m'he vist més cops enyorant-la que no pas sentint-m'hi atrapada. I els dies de cada dia en què no passa res dolent són el primer que trobes a faltar quan la catàstrofe se't menja.» Escriu Eva Piquer acompanyada d'aquest calendari il·lustrat per Eva Armisén:

"Estimada rutina". Il·lustració: Eva Armisén
Hivernacle
Estimada rutina
Eva Piquer

Kavafis (29 d'abril de 1863, Alexandria - 29 d'abril del 1933) va escriure el poema Setembre del 1903. Us l'oferim traduït per Joan Ferraté i publicat en aquest volum de Quaderns Crema:

Konstandinos Petru Kavafis
Biblioteca
Setembre del 1903
Catorze

"Que sempre fos setembre, que l'hivern
ens esperés en va".

Jaume Subirana va fer aquest poema:

Jaume Subirana setembre
Biblioteca
Que sempre fos setembre
Jaume Subirana

"Jo també setembrejo". Així acaba el poema de Miquel Martí i Pol:

Miquel Martí i Pol
Biblioteca
Setembre
Catorze

Així sona el setembre d'Els Pets:

Els Pets
Piano
Setembre
Catorze

Tot i que la data en què va néixer Johann Pachelbel no es coneix, va ser batejat l'1 de setembre de 1653, i va morir el 6 de març de 1706. El compositor, organista i professor alemany del barroc va ser autor d'obres com El cànon en re major, del qual se n'han fet una gran varietat d'arranjaments per a tot tipus d'instruments i agrupacions musicals:

El cànon de Pachelbel
Piano
El cànon de Pachelbel
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 01 de setembre de 2026 a les 12:12
Modificació: 01 de setembre de 2026 a les 12:12
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