El 10 d'agost és l'efemèride de personalitats com Joaquim Sorolla, Narcís Oller i Veronica Benett:
«El mar! Quin sentiment! Quina profunditat! És infinit com l'art!» Joaquim Sorolla va néixer a València el 27 de febrer de 1863, i va morir a Cercedilla el 10 d'agost de 1923. Era un enamorat de la llum del Mediterrani i ho explicava així: «Se'm faria impossible pintar a poc a poc a l'aire lliure. No hi ha res immòbil en el que ens envolta: el mar s'arrissa a cada moment, els núvols es deformen en canviar de lloc, la corda que penja d'una barca oscil·la lentament, aquell nen salta. Encara que jo estigués petrificat, només caldria que es mogués el sol, que ho fa contínuament, per veure com la llum canvia l'aspecte de tot». Veiem 14 pintures on hi surt el mar:
Narcís Oller va néixer a Valls el 10 d'agost del 1846 i va morir a Barcelona el 26 de juliol del 1930. En llegim un dels seus contes més coneguts:
Be My Baby (1963) és una cançó escrita per Jeff Barry, Ellie Greenwich i Phil Spector i interpretada, en aquest vídeo, per The Ronettes (1959-1967): el conjunt format per Veronica Benett (que va néixer el 10 d'agost de 1943 a Nova York, i va morir als Estats Units el 12 de gener de 2022), la seva germana Estelle Benett i la seva cosina Nedra Talley. L'èxit d'aquesta peça es va disparar: va arribar al número 2 de la llista estatunidenca Billboard Hot 100, i al número 4 de la llista britànica Record Retailer: