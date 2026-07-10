El 10 de juliol és l'efemèride de personalitats com Salvador Espriu, Alice Munro, Marcel Proust, Sixto Rodriguez, Joan Capri i Camille Pissarro:
"Escolta, Sepharad: els homes no poden ser
si no són lliures"
Salvador Espriu va néixer a Santa Coloma de Farners el 10 de juliol del 1913 i va morir a Barcelona el 22 de febrer del 1985. Us n'oferim tots aquests poemes:
"Però no vols endevinar mai als meus ulls
qui soc jo, com soc jo"
L'any 1963 es va gravar recitant Amb música ho escoltaries potser millor, un dels pocs poemes en què l'escriptor parla de la duresa i la fragilitat de l'amor. El músic Toni Xuclà, al disc Espriu en pròpia veu (Picap), va recuperar-ne l'enregistrament i amb la guitarra va acompanyar la seva veu:
"Oh, que cansat estic de la meva
covarda, vella, tan salvatge terra,
i com m’agradaria d’allunyar-me’n,
nord enllà,
on diuen que la gent és neta
i noble, culta, rica, lliure,
desvetllada i feliç!":
"Sols queden uns noms:
arbre, casa, terra,
gleva, dona, solc":
"Bevíem a glops
aspres vins de burla
el meu poble i jo":
"A vegades és necessari i forçós
que un home mori per un poble,
però mai no ha de morir tot un poble
per un home sol"
El Cant XLVI de La pell de brau cantat per Pau Alabajos:
"Ara digueu: "La ginesta floreix,
arreu als camps hi ha vermell de roselles.
Amb nova falç comencem a segar
el blat madur i, amb ell, les males herbes":
"Estimat
Rosselló
si podies
venir,
amb la barca
del temps"
Quan el 1959 Salvador Espriu va viatjar a l'Alguer, va dedicar aquest poema al seu amic Bartomeu Rosselló-Pòrcel, que havia mort quan només tenia 24 anys (3 d'agost del 1913, Palma - 5 de gener del 1938, El Brull). El llegim i l'escoltem recitat per Sílvia Bel i interpretat per Marina Rossell.
"Sovint, quan comencem a estimar, advertits per la nostra experiència i sagacitat —malgrat la protesta del cor, que té el sentiment o més aviat la il·lusió de l’eternitat del seu amor—, sabem que un dia aquella el pensament de la qual ens fa viure ens serà tan indiferent com ara ens ho són totes les altres..." (Les regrets. Réveries couleur de temps)
Marcel Proust va néixer el 10 de juliol del 1871 a Auteuil i va morir el 18 de novembre del 1922 a París. Recordem l'autor de la monumental A la recerca del temps perdut amb 14 reflexions extretes de diverses obres seves:
Alice Munro va néixer el 10 de juliol de 1931 i va morir el 13 de maig del 2024. L'any 2013 va rebre el premi Nobel de Literatura. Llegim el relat Nois i noies, del llibre Dansa de les ombres felices, traduït per Dolors Udina i publicat per Club Editor:
Us n'oferim el primer conte del llibre ¿Qui et penses que ets?, també traduït per Dolors Udina.i publicat per Club Editor:
Sixto Rodriguez va néixer el 10 de juliol de 1942 a Detroit i va morir als 81 anys el 8 d'agost del 2023. Als anys 70 va compondre dos discos que van passar completament desapercebuts, va deixar de banda la música i va treballar en altres oficis, com la construcció. El que no sabia era que a Sud-àfrica aquelles cançons s'estaven convertint en un fenomen. Que fins i tot, entre aquella multitud de fans que el tenien a l'altura d'Elvis Presley o dels Beatles, s'havia estès el rumor que s'havia suïcidat en un concert. No va ser fins als 90 quan un d'aquests seguidors va descobrir que era viu. Va contactar-hi i la seva vida va fer un gir:
Joan Camprubí i Alemany, conegut com Joan Capri, va néixer el 10 de juliol del 1917 a Barcelona on va morir el 4 de febrer del 2000. Recordem l'actor i humorista escoltant-ne un monòleg:
Camille Pissarro va néixer a l'illa de Saint Thomas, a les Antilles, el 10 de juliol de 1830 i va morir a París el 13 de novembre de 1903. Va ser un dels membres fundadors i degà de l'impressionisme, i l'únic dels artistes del moviment que va participar en les vuit exposicions impressionistes que, del 1874 al 1886, van tenir lloc a París: