Un 10 de setembre com avui

El 10 de setembre és l'efemèride de personalitats com Feliu Formosa, David Trueba, Mary Oliver, Robert Wise i Daniel Johnston:
La veu de l'actriu Sílvia Bel i el traç de la il·lustradora Marta Bellvehí, interpreten el poema Faràs dos trucs i t'obriré la porta, del poeta Feliu Formosa, que va néixer a Sabadell el 10 de setembre de 1934:
"La meva timidesa gairebé malaltissa i el meu lliurament a la lectura compulsiva de textos literaris (que volia acabar imitant) em van mantenir apartat del món de les noies, amb qui hauria pogut compartir experiències. I això em va fer patir molt”. Ho confessa el poeta i traductor Feliu Formosa al seu dietari Sense nostàlgia, publicat per Proa. Llegim la conversa que la Gemma Ventura va tenir amb ell:
"(ens hem trobat entre les herbes altes
i hem deixat que ens amaguin perquè el sol,
curiós solitari, no em privés
de besar-te les llums de la teva ànima,
en contacte amb la terra humida i fosca.)"
Llegim el poema Aquesta lluita:
L'escriptor i cineasta David Trueba va néixer a Madrid el 10 de setembre de 1969. Assegura que està acostumat a perdre, tot i que fa l'efecte que l'èxit s'entesta a perseguir-lo. "Vaig fent cosetes i no em va malament, però tampoc n'hi ha per tant", em va dir fa vint-i-tants anys, quan acabava de veure la llum la seva primera novel·la. Fins ara ha publicat sis novel·les i ha escrit i dirigit deu pel·lícules. L'Eva Piquer va tenir aquesta conversa amb ell:
"Digues, què penses fer amb la teva única, salvatge i preciosa vida?" Ens preguntava la poeta Mary Oliver (Maple Heights, 10 de setembre de 1935 - Hobe Sound, 17 de gener de 2019). Amant de la natura, va rebre premis de gran prestigi com el Pulitzer o el National Book Award. Us oferim un tast del llibre Ocell roig, publicat per Godall Edicions en la traducció de Corina Oproae:
Robert Wise va néixer el 10 de setembre del 1914 a Winchester Indiana i va morir el 14 de setembre del 2005 a Los Angeles. Recordem el director i productor de cinema nord-americà escoltant, cantant i ballant una escena mítica de la pel·lícula que va dirigir amb Jerome Robbins: West Side Story:
L'artista polifacètic Daniel Johnston va néixer a Califòrnia el 22 de gener de 1961 i va morir el 10 de septiembre de 2019 als 58 anys d'un atac de cor. Conegut per ser un dels artistes més influents dels anys vuitanta als Estats Units, va ser reivindicat per figures com Kurt Cobain, Tom Waits i David Bowie. Va protagonitzar el documental The Devil and Daniel Johnston, en què mostra la seva trajectòria fent èmfasi al seu diagnòstic d'esquizofrènia i trastorn bipolar. El recordem amb una de les seves cançons més conegudes, True Love Will Find You in the End: