"Digues, què penses fer amb la teva única, salvatge i preciosa vida?" Ens preguntava la poeta Mary Oliver (Maple Heights, 10 de setembre de 1935 - Hobe Sound, 17 de gener de 2019). Amant de la natura, va rebre premis de gran prestigi com el Pulitzer o el National Book Award. Us oferim un tast del llibre Ocell roig, publicat per Godall Edicions en la traducció de Corina Oproae, que al pròleg diu: «En aquest recull de poemes Mary Oliver, com a tots els seus llibres, ens sorprèn amb l’observació acurada de la natura, amb la identificació gairebé mística amb el món natural, amb la gratitud davant del que se’ns ofereix a cada instant. [...] Com a bona seguidora de Walt Whitman, des d’una perspectiva poètica neoromàntica, Mary Oliver aconsegueix decantar la balança cap a l’alegria de viure, de trobar vida i lliçons de vida en el mal i en el bé, en la foscor i en la claredat, en l’interior i en l’exterior, en la vida i en la mort. I aquestes lliçons de vida ens les transmet a nosaltres com a lectors.» Us n'oferim un tast:
4.
Instruccions per viure una vida:
Para atenció.
Meravella't.
Digues-ho.
Instructions for living a life:
Pay attention.
Be astonished.
Tell about it.
5.
Dues o tres vegades a la vida vaig descobrir l'amor.
Cada vegada semblava resoldre alguna cosa.
Cada vegada va resoldre moltes coses
encara que no totes.
Em va deixar agraïda, però, com si de debò
ho hagués resolt tot.
Two or three times in my life I discovered love.
Each time it seemed to solve everything.
Each time it solved a great many things
but not everything.
Yet left me as grateful as if it had indeed, and
thoroughly, solved everything.
Ocell roig
© Mary Oliver
© 2018, Corina Oproae, per la traducció i el pròleg
© 2018, Godall Edicions, per l'edició en llengua catalana