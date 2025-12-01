"Digues, què penses fer amb la teva única, salvatge i preciosa vida?" Ens preguntava la poeta Mary Oliver (Maple Heights, 10 de setembre de 1935 - Hobe Sound, 17 de gener de 2019). Amant de la natura, va rebre premis de gran prestigi com el Pulitzer o el National Book Award. Us oferim un tast del llibre Ocell roig, publicat per Godall Edicions en la traducció de Corina Oproae, que al pròleg diu: «En aquest recull de poemes Mary Oliver, com a tots els seus llibres, ens sorprèn amb l’observació acurada de la natura, amb la identificació gairebé mística amb el món natural, amb la gratitud davant del que se’ns ofereix a cada instant. [...] Com a bona seguidora de Walt Whitman, des d’una perspectiva poètica neoromàntica, Mary Oliver aconsegueix decantar la balança cap a l’alegria de viure, de trobar vida i lliçons de vida en el mal i en el bé, en la foscor i en la claredat, en l’interior i en l’exterior, en la vida i en la mort. I aquestes lliçons de vida ens les transmet a nosaltres com a lectors.» Us oferim un poema en què parla de la importància d'acceptar el que és inevitable: els finals.
Hauríem d'estar tots preparats
Com els corriols criden adeu.
Com la guineu morta sotja turó avall
amb un ull obert.
Com cauen les fulles, i després hi ha una llarga espera.
Com algú diu: no ens hem de tornar a veure.
Com la floridura ataca el pastís,
com l'agre envaeix la nata.
Com l'aigua del riu corre prop teu, per no tornar mai.
Com passen els dies, per no tornar mai.
Com algú torna, però només en somnis.
We Should Be All Prepared
The way the plovers cry goodbye.
The way the dead fox keeps on looking down the hill.
with open eye.
The way the leaves fall, and then there's the long wait.
The way someone says: we must never meet again.
The way mold spots the cake,
the way sourness overtakes the cream.
The way the river water rushes by, never to return.
The way the days go by, never to return.
The way somebody comes back, but only in a dream.
Ocell roig
© Mary Oliver
© 2018, Corina Oproae, per la traducció i el pròleg
© 2018, Godall Edicions, per l'edició en llengua catalana