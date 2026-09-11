L'11 de setembre és l'efemèride de personalitats com Víctor Català i Jimmy Fontana. I també és la Diada Nacional de Catalunya.
Durant la festivitat del Corpus Christi del 7 de juny de 1640, conegut com el Corpus de Sang, els segadors es van revoltar a Barcelona contra les polítiques del rei Felip IV. La població patia l'allotjament forçós de les tropes reials —a les quals els pagesos havien d'alimentar i donar sostre gratuïtament— i els nous tributs de guerra, que exigien homes i diners per als conflictes de la Corona espanyola. Els saquejos, robatoris i violacions comessos pels soldats van acabar de desfermar la fúria popular. Us convidem a llegir, d'una banda, el romanç original, documentat per Manuel Milà i Fontanals al seu Romancerillo catalán (1882). I d'altra banda, us n'oferim la versió actual, que va ser adaptada per Emili Guanyavents el 1899, musicada per Francesc Alió el 1892 i declarada himne oficial de Catalunya el 1993. En el vídeo el canten més de 300 cantaires dels cors de l’Orfeó Català i del Palau, dirigits per Simon Halsey, en el concert de Sant Esteve del Palau de la Música Catalana:
"El meu país és tan petit
que des de dalt d’un campanar
sempre es pot veure el campanar veí".
Lluís Llach i el seu himne a Catalunya:
Caterina Albert i Paradís, coneguda amb el pseudònim de Víctor Català, va néixer l'11 de setembre de 1869 a l'Escala i va morir al mateix lloc el 27 de gener de 1966, ara fa 50 anys. La recordem amb l'inici de la seva novel·la més celebrada, «Solitud» (1905). I ho fem en tres llengües: català, anglès i alemany:
El Club Editor reuneix la narrativa de l'escriptora a través de quatre volums. En fem un tast llegint La pua de rampí que, segons Llum Vidal, és "un conte que encara avui és redemptor”:
Els contes reunits en el primer volum del Club Editor, els va escriure en temps de desnazificació a tot Europa, també en territori franquista: el règim havia de renunciar a certes brutalitats i va autoritzar la publicació d’algun llibre català, amb comptagotes i a condició que fos del tot inofensiu. Com podien sospitar d’una venerable autora supervivent del segle XIX que encara firmava amb pseudònim masculí? Us regalem l'arrencada d'un dels contes que hi trobem: Lenín:
Jimmy Fontana, nascut a Camerino el 13 de novembre del 1934 i mort l'11 de setembre del 2013 a Roma, va ser un cantant i actor italià, autor de clàssics com Il mondo, que va cantar en italià i català: