El 12 de juliol és l'efemèride de personalitats com Henry David Thoreau, Carles Riba, Pablo Neruda, Modigliani, Javier Krahe, Malala Yousafzai i Santi Sans:
Henry David Thoreau va néixer a Concord el 12 de juliol del 1817, i va morir el 6 de maig del 1862. L'estiu del 1845 ho va deixar tot i se'n va anar a viure en una cabana als voltants del llac Walden, on es va estar dos anys. Als boscos, Thoreau va dur a la pràctica l'aforisme de Nietzsche segons el qual els únics pensaments que tenen valor són els que ens arriben mentre caminem. «Vaig anar als boscos perquè volia viure pausadament, afrontar només els fets essencials de la vida, i mirar si no podia aprendre el que m'havia d'ensenyar, per no descobrir, a l'hora de la mort, que no havia viscut», va escriure al seu famós Walden o la vida als boscos. L'editorial Flâneur, dins la col·lecció Fragments, ha publicat un recull dels passatges més importants de l'escriptor. Us n'oferim una tria de 14:
Carles Riba va néixer a Barcelona el 23 de setembre de 1893, on va morir el 12 de juliol de 1959. Casat amb la poeta Clementina Arderiu, des de ben jove va desplegar una intensa i rigorosa dedicació a l'humanisme, la poesia i la crítica. En llegim el poema Feliç qui ha viscut... del seu Segon llibre d'Estances:
“La llibertat conquerida en l'apassionada recerca del que és ver i el que és just, i amb sobrepreu de dolor, ens ensenyàreu que on sigui del món que és salvada, se salva per al llinatge tot dels qui la volen guanyar”. Carles Riba recita aquest poema seu sobre la llibertat:
“Puedo escribir los versos más tristes esta noche”. Pablo Neruda va néixer el 12 de juliol del 1904 a Xile i hi va morir el 23 de setembre del 1973. Recordem el Premi Nobel de Literatura llegint-ne aquest poema:
Llegim el poema número 14 de Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda:
“Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca”, escrivia Pablo Neruda en el poema número 15 de Veinte poemas de amor y una canción desesperada:
Amedeo Modigliani va néixer el 12 de juliol de 1884 a Livorno i va morir el 24 de gener de 1920 a París. Recordem el pintor italià, conegut sobretot pels seus retrats i nus, amb un recull de 14 obres que va pintar entre el 1908 i el 1919:
Javier Krahe va néixer a Madrid el 30 de març del 1944 i va morir el 12 de juliol del 2015 a Barbate. Recordem el cantautor escoltant-ne una cançó:
L'intent d'assassinat a Malala Yousafzai, nascuda el 12 de juliol de 1997 al Pakistan, tenia un motiu: s'havia atrevit a violar les lleis que prohibeixen a les nenes anar a l'escola. Però ella, tenaç, valenta, encara que hagués estat a punt de perdre la vida, va alçar la veu amb més força. Us oferim el discurs que va fer el 12 de juliol del 2013, el mateix dia que celebrava els setze anys, davant les Nacions Unides:
L'actor, humorista i cantant Santi Sans va néixer a Barcelona el 12 de juliol de 1933 i va morir a Mataró el 22 de gener de 2020. Especialment conegut per la seva participació en programes com Filiprim i Tres i l'astròleg, Sans va participar durant la seva carrera en obres teatrals, espectacles humorístics i una vintena de pel·lícules. L'any 1967 va enregistrar el disc Santi Sans a la Cova del Drac, on versionava cançons pop i jazz de l'època adaptades al català per Josep Maria Espinàs. El recordem escoltant-lo: