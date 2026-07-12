Un 12 de juliol com avui

Carles Riba, Modigliani, Javier Krahe, Pablo Neruda, Malala Yousafzai i Santi Sans són algunes de les personalitats que van néixer o morir en aquesta data

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Henry David Thoreau
Henry David Thoreau

El 12 de juliol és l'efemèride de personalitats com Henry David Thoreau, Carles Riba, Pablo Neruda, Modigliani, Javier Krahe, Malala Yousafzai i Santi Sans: 

Henry David Thoreau va néixer a Concord el 12 de juliol del 1817, i va morir el 6 de maig del 1862. L'estiu del 1845 ho va deixar tot i se'n va anar a viure en una cabana als voltants del llac Walden, on es va estar dos anys.  Als boscos, Thoreau va dur a la pràctica l'aforisme de Nietzsche segons el qual els únics pensaments que tenen valor són els que ens arriben mentre caminem. «Vaig anar als boscos perquè volia viure pausadament, afrontar només els fets essencials de la vida, i mirar si no podia aprendre el que m'havia d'ensenyar, per no descobrir, a l'hora de la mort, que no havia viscut», va escriure al seu famós Walden o la vida als boscos. L'editorial Flâneur, dins la col·lecció Fragments, ha publicat un recull dels passatges més importants de l'escriptor. Us n'oferim una tria de 14:

Henry David Thoreau
Tast editorial
Thoreau: «Fes el que ningú més pot fer per tu, no facis res més»
Catorze

Carles Riba va néixer a Barcelona el 23 de setembre de 1893, on va morir el 12 de juliol de 1959. Casat amb la poeta Clementina Arderiu, des de ben jove va desplegar una intensa i rigorosa dedicació a l'humanisme, la poesia i la crítica. En llegim el poema Feliç qui ha viscut... del seu Segon llibre d'Estances:

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Biblioteca
Feliç qui ha viscut...
Catorze

 “La llibertat conquerida en l'apassionada recerca del que és ver i el que és just, i amb sobrepreu de dolor, ens ensenyàreu que on sigui del món que és salvada, se salva per al llinatge tot dels qui la volen guanyar”. Carles Riba recita aquest poema seu sobre la llibertat:

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Biblioteca
La llibertat conquerida de Carles Riba
Catorze

“Puedo escribir los versos más tristes esta noche”. Pablo Neruda va néixer el 12 de juliol del 1904 a Xile i hi va morir el 23 de setembre del 1973. Recordem el Premi Nobel de Literatura llegint-ne aquest poema:

Foto: Leyre
Biblioteca
La tuve entre mis brazos
Catorze

Llegim el poema número 14 de Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda:

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Biblioteca
Juegas todos los días
Catorze

“Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca”, escrivia Pablo Neruda en el poema número 15 de Veinte poemas de amor y una canción desesperada:

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Biblioteca
Te pareces a mi alma
Catorze

Amedeo Modigliani va néixer el 12 de juliol de 1884 a Livorno i va morir el 24 de gener de 1920 a París. Recordem el pintor italià, conegut sobretot pels seus retrats i nus, amb un recull de 14 obres que va pintar entre el 1908 i el 1919:

Els retrats de Modigliani
Passadís
Els retrats de Modigliani
Catorze

Javier Krahe va néixer a Madrid el 30 de març del 1944 i va morir el 12 de juliol del 2015 a Barbate. Recordem el cantautor escoltant-ne una cançó:

todo
Piano
Y todo es vanidad
Catorze

L'intent d'assassinat a Malala Yousafzai, nascuda el 12 de juliol de 1997 al Pakistan, tenia un motiu: s'havia atrevit a violar les lleis que prohibeixen a les nenes anar a l'escola. Però ella, tenaç, valenta, encara que hagués estat a punt de perdre la vida, va alçar la veu amb més força. Us oferim el discurs que va fer el 12 de juliol del 2013, el mateix dia que celebrava els setze anys, davant les Nacions Unides:

Malala Yousafzai
14 pensaments
Malala Yousafzai: «Un llibre i un llapis poden canviar el món»
Catorze

L'actor, humorista i cantant Santi Sans va néixer a Barcelona el 12 de juliol de 1933 i va morir a Mataró el 22 de gener de 2020. Especialment conegut per la seva participació en programes com Filiprim i Tres i l'astròleg, Sans va participar durant la seva carrera en obres teatrals, espectacles humorístics i una vintena de pel·lícules. L'any 1967 va enregistrar el disc Santi Sans a la Cova del Drac, on versionava cançons pop i jazz de l'època adaptades al català per Josep Maria Espinàs. El recordem escoltant-lo:

toca fusta
Piano
Santi Sans a la Cova del Drac
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Data de publicació: 12 de juliol de 2026
Última modificació: 12 de juliol de 2026
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