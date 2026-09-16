El 16 de setembre és l'efemèride de personalitats com Víctor Jara, Jean Piaget, Maria Callas, B.B. King i Carlo Borschi:
Víctor Jara va néixer el 28 de setembre del 1932 a Chillán Viejo (Xile) i va morir –assassinat per la dictadura de Pinochet– el 16 de setembre del 1973 a Santiago de Xile. Raimon canta Et recorde Amanda:
Recordem el músic, compositor, poeta i director teatral llegint Canto, qué mal me sales (també conegut com Somos cinco mil o Estadio Chile): el poema que va escriure poques hores abans de morir. L'escoltem interpretat en castellà per Isabel Parra i en anglès per Pete Seeger:
“Conocimos a muchas familias de los desaparecidos y nos mostraron fotografías de sus seres queridos. Fue un momento que se quedó conmigo para siempre".
Es referia a aquelles persones que les dictadures xilenes i argentines van deixar en l'oblit. Al record d'aquells familiars que va conèixer el 1988 al concert organitzat per Amnistia Internacional que havia fet a Argentina. El 2013 a Santiago de Xile, Bruce Springsteen els va retre homenatge tenint ben clar què interpretaria: "si eres un músico político, Víctor Jara sigue siendo una gran expresión":
"Si un individu és passiu intel·lectualment, no aconseguirà ser lliure moralment". Ho deia el psicòleg, filòsof i biòleg Jean William Fritz Piaget que va néixer a Neuchâtel (Suïssa) el 9 d'agost de 1896 i va morir a Ginebra el 16 de setembre de 1980. Va publicar diversos estudis sobre psicologia infantil, basant-se en l'observació minuciosa dels seus fills. Va ser conegut especialment per les seves aportacions al camp de la psicologia evolutiva. El recordem amb 14 reflexions i amb un vídeo en què ell mateix argumenta les seves teories:
Maria Callas va néixer el 2 de desembre del 1923 a Nova York i va morir el 16 de setembre del 1977 a París. L'escoltem com interpretava Casta diva, una ària de l'òpera Norma, de Vincenzo Bellini (3 de novembre del 1801, Catània - 23 de setembre del 1835, Puteaux), en què la protagonista adreça una pregària a la lluna:
I escoltem, també, la cantant d'òpera interpretant Bizet:
Riley B. King, més conegut com B.B. King, va néixer el 16 de setembre del 1925 a Mississipí i va morir el 14 de maig del 2015 a Las Vegas. Pare de quinze fills, va batejar la seva Gibson amb el nom de Lucille. Recordem el rei del blues i un dels millors guitarristes del món amb The Thrill Is Gone:
Carlo Borschi va néixer el 24 de gener de 1705 i va morir el 16 de setembre de 1782. Conegut amb el sobrenom de Farinelli, en honor als germans Farina que li van finançar gran part dels seus estudis, va ser un dels castrati italians més famosos del segle XVIII.
Revivim l'escena de la pel·lícula Farinelli en què, a través de l'ària Lascia ch'io pianga de l'òpera Rinaldo –de Georg Friederich Händel i Giacomo Rossi–, sentim la impotència i la desesperació del protagonista. Dona veu al castrati una mescla digital cantada per la soprano polaca Ewa Malas-Godlewska i el contratenor estatunidenc Derek Lee Ragin: