Dolors Miquel: «El càncer podria haver acabat amb mi en dos segons i l'he transformat en bellesa»

El 18 de juliol és l'efemèride de personalitats com Dolors Miquel, Nelson Mandela, Àngel Guimerà, Caravaggio, Jane Austen i Evgueni Evtuixenko:
La poeta Dolors Miquel va néixer a Lleida el 18 de juliol de 1960. L'entrevista que li va fer Gemma Ventura:
La veu de l'actriu Sílvia Bel i el traç de la il·lustradora Marta Bellvehí reciten i il·lustren el poema Cita amb el fred, de Dolors Miquel:
"Faci's la vostra voluntat al nostre úter
sobre la terra".
Us oferim el poema que va recitar a la gala dels Premis Ciutat de Barcelona el 2016:
Nelson Mandela va néixer el 18 de juliol de 1918 a Sud-àfrica i hi va morir el 5 de desembre del 2013. Va ser detingut i condemnat a cinc anys de presó per abandonar il·legalment el país i incitar a la vaga. Setmanes després, les autoritats van desmantellar el centre d'operacions del CNA (Centre Nacional Africà), des d'on actuava clandestinament, i va començar el Judici de Rivonia. La sentència va glaçar: el 12 de juny de 1964 va ser condemnat a cadena perpètua per sabotatge i conspiració. Llegim 14 reflexions del Nobel de la pau, que deia que «el més difícil és canviar-se un mateix»:
Durant els seus 10.052 dies d'empresonament el futur líder de Sud-àfrica va escriure incomptables cartes a les autoritats i a polítics, a companys de lluita i, és clar, a la seva esposa Winnie i als seus cinc fills. A Cartes des de la presó (Angle Editorial, traducció de Ricard Vela i Carles Miró) hi ha 255 cartes publicades –la majoria inèdites– que mostren com, malgrat l'empresonament, va saber mantenir els lligams familiars, les conviccions i el compromís amb la lluita contra l'apartheid:
El dramaturg i poeta Àngel Guimerà, que va néixer a Santa Cruz de Tenerife el 6 de maig de 1845 i va morir a Barcelona el 18 de juliol de 1924, era profundament catalanista. Sembla que això va perjudicar-lo i va impedir que rebés el premi Nobel de literatura, malgrat que n'havia estat candidat 17 anys consecutius. Un dels actes més polèmics que va dur a terme va ser quan va llegir el discurs de gràcies dels Jocs Florals el maig de 1920 al Saló de Cent de Barcelona. A partir de les seves paraules, que reclamaven la unitat dels Països Catalans, hi va haver càrregues policials, detinguts (entre els quals l'arquitecte Antoni Gaudí) i l'Ajuntament de Barcelona va trencar relacions amb el poder central, com s'explica al documental de 3Cat "Guimerà, el Nobel sense premi". En recuperem el discurs sencer, publicat en català prenormatiu en un setmanari de l'època:
Michelangelo Merisi, conegut amb el nom de Caravaggio, com es deia la seva ciutat d'origen, va néixer el 29 de setembre de 1571 i va morir a Porto Ercole el 18 de juliol de 1610. És un dels pintors més importants i representatius del barroc, per l'afany naturalista en el retrat i pel seu ús dramàtic, inclús teatral, de la llum en les escenes, tècnica coneguda amb el nom de clarobscur. Fem un recorregut cronològic pels temes religiosos, realistes i mitològics de 14 de les seves pintures:
Jane Austen va néixer a Hampshire, Anglaterra, el 16 de desembre del 1775 i hi va morir el 18 de juliol de 1817. Recordem la novel·lista, autora d'obres com Orgull i prejudici i d'altres clàssics de la literatura anglesa, amb 14 reflexions seves i un vídeo:
Seny i sentiment és una sàtira molt intel·ligent sobre els excessos del romanticisme, així com sobre les disposicions legals injustes que afectaven les dones. Considerada una de les grans novel·les de Jane Austen i de la història de la literatura universal, Viena Edicions l'ha inclòs dins la seva col·lecció Club de Victòria, que reuneix algunes de les millors novel·les clàssiques angleses, fins ara inèdites o introbables en català, amb edició de luxe i, en aquest cas, en la traducció de Xavier Pàmies. Us n'oferim l'inici, acompanyat del tràiler de la pel·lícula dirigida per Ang Lee:
"La poesia d'Evtuixenko és tendra i respectuosa, però alhora apassionada, a favor de les virtuts i en contra dels defectes, si se'm permet dir-ho així." Ho escrivia Joan Margarit al pròleg del llibre Quasi a final (Edicions 62), d'Evgueni Evtuixenko, que va néixer a Rússia el 18 de juliol del 1932 i va morir als Estats Units l'1 d'abril del 2017. En llegim el poema Gràcies, traduït per Josep M. Güell: