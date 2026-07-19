El 19 de juliol és l'efemèride de personalitats com Edgar Degas, Apel·les Mestres, Brian May i Rutger Hauer:
Edgar Degas va néixer a París, 19 de juliol del 1834 i va morir el 27 de setembre del 1917. Considerat el mestre del pastel, estava obsessionat amb el cos en moviment, i el ballet li oferia un escenari ideal per estudiar: les postures extremes, l'equilibri, la bellesa. Com que, gràcies a les amistats i a la seva condició social tenia un accés privilegiat a Palais Garnier, el teatre d'òpera més important de París, hi anava com a espectador, però també podia accedir als assajos. Això li va permetre fer esbossos en directe: va dibuixar des de la repetició d'exercicis que feien les ballarines a les classes i les estones de descans fins al gran moment de sortir en escena. Però de fet, el que li interessava especialment era el que passava fora de l'escenari: la fatiga, l'esforç, les relacions de poder que els homes exercien sobre les joves ballarines. A banda, també convidava ballarines de ballet al seu estudi, cosa que li va permetre dibuixar les pirouettes i pliés amb gran una precisió. Va arribar a fer 1.500 obres de ballarines, cosa que comprenia la meitat de la seva obra. “La gent m'anomena el pintor de les ballarines", li va dir el pintor al mecenes Ambroise Vollard, "el que no s'han parat a pensar mai és que el meu principal interès per les ballarines passa per representar el moviment i pintar roba bonica":
"A sang i foc avançareu
de fortalesa en fortalesa;
però, què hi fa!, si queda en peu
quelcom més fort: nostra fermesa!"
Apel·les Mestres va néixer a Barcelona el 1854 i va morir el 19 de juliol de 1936, coincidint amb l'inici de la Guerra Civil espanyola. Artista polifacètic, es va dedicar al dibuix, a la poesia, al teatre, a la música i a la il·lustració. La notícia de la seva mort es va veure eclipsada pel conflicte bèl·lic i no va tenir ressò enlloc. El recordem llegint No passareu!: coneguda també com La cançó dels invadits, es va popularitzar entre la població republicana durant la guerra i, anys després, Núria Feliu en va fer aquesta interpretació:
Brian May va néixer a Hampton (Anglaterra) el 19 de juliol de 1947. És el guitarrista, compositor i una de les ànimes de Queen. És autor d'algunes de les cançons més emblemàtiques del grup, com We Will Rock You, Tie Your Mother Down, Who Wants to Live Forever o I Want It All:
L'actor neerlandès Rutger Hauer, nascut a Breukelen el 23 de gener de 1944, va morir el 19 de juliol de 2019, a 75 anys. Conegut inicialment per les seves col·laboracions amb el cineasta Paul Verhoeven, va viure la seva època de major popularitat durant la dècada dels vuitanta, en què va participar en pel·lícules com Lady Falcó, dirigida per Richard Donner i Clau Omega, per Sam Peckinpah. El paper que va marcar la seva vida, però, va ser el de Roy Batty, el replicant protagonista de Blade Runner, l'adaptació que va filmar Ridley Scott d'un relat de l'escriptor Philip K. Dick. Recordem l'actor veient-lo interpretar el monòleg final del seu personatge en aquest film, una de les escenes més cèlebres del cinema: