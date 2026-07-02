Un 2 de juliol com avui

Wisława Szymborska, Vladímir Nabókov, Ernest Hemingway, Rousseau i Hermann Hesse són algunes de les personalitats que van néixer o morir en aquesta data

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Wisława Szymborska
Wisława Szymborska

El 2 de juliol és l'efemèride de Wisława Szymborska, Vladimir Nabokov, Ernest Hemingway, Rousseau, Hermann Hesse, Núria Albó, Camarón de la Isla i Teodor Llorente:

"Res no passa ni passarà mai dues vegades. A causa d'això hem nascut sense pràctica i morirem sense rutina". Wisława Szymborska va néixer a Bnin (Polònia) el 2 de juliol de 1923 i va morir a Cracòvia l'1 de febrer del 2012. Llicenciada en Filologia Polonesa i en Sociologia per la Universitat de Cracòvia, va ser una de les principals representants de la generació de poetes polonesos de postguerra. L'any 1996 va ser guardonada amb el Premi Nobel de Literatura. La recordem amb un poema que ens recorda que res del que vivim es repetirà:

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Biblioteca
Res no passa dues vegades
Catorze

"Vet aquí com es presenta la cosa: el cor és per tornar, el fetge és per tornar, i cada dit, un per un, fins a ser vint." Un altre recordatori de Szymborska:

Wislawa Szymborska
Biblioteca
Res que sigui de franc
Catorze

"Altres amors encara respiren profundament en mi. A aquest, per sospirar, li manca alè." Szymborska va convertir el seu primer amor en aquest poema:

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Biblioteca
Primer amor
Catorze

"No hi ha vida que no hagi estat immortal, ni que sigui un sol moment". Els poemes de Szymborska ens recorden allò que és important:

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Biblioteca
És una gran sort
Catorze

El novel·lista Vladímir Nabókov va néixer a Sant Petersburg el 22 d'abril del 1899 i va morir a Montreux, Suïssa, el 2 de juliol del 1977​. L'escriptor rus de nacionalitat estatunidenca, que no li agradaven les entrevistes, va posar una condició per ser entrevistat per Bernard Pivot al mític programa televisiu francès Apostrophes: volia rebre les preguntes abans. El novel·lista va aparèixer a l'estudi amb les respostes escrites, i van haver de posar una pila de llibres damunt la taula perquè no es notés tant que les estava llegint:

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Biblioteca
Nabókov: «Em sento foraster sempre i a qualsevol lloc»
Catorze

"Es necessiten dos anys per aprendre a parlar i seixanta per aprendre a callar." Ernest Miller Hemingway va néixer el 21 de juliol del 1899 a Oak Park i va morir el 2 de juliol de 1961 a Idaho. És considerat un dels escriptors més importants del segle XX. Recordem el Nobel nord-americà amb 14 reflexions seves:

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14 pensaments
Hemingway i la gent alegre
Catorze

"No conec pitjor enemic de l’home que el qui és amic de tothom." Jean-Jacques Rousseau va néixer el 28 de juny de 1712 a Ginebra i va morir el 2 de juliol de 1778 a Ermenonville (França). Va ser un dels principals filòsofs en llengua francesa del segle de les llums. Conegut pels seus treballs sobre l'home, la societat i l'educació, el recordem amb 14 reflexions:

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14 pensaments
Rousseau i la bondat
Catorze

"Es dediquen molts esforços a estudiar el que separa els homes, els pobles i les èpoques. Tornem a fixar-nos també en el que uneix totes les persones!", demanava l'escriptor i filòsof Hermann Hesse, que va néixer a Cawl el 2 de juliol del 1877 i va morir a Suïssa el 9 d'agost del 1962:

Hermann Hesse
Tast editorial
Hermann Hesse: «No suportem la felicitat»
Catorze

La poeta i novel·lista Núria Albó va néixer a la Garriga el 2 de juliol de 1930. En llegim un poema:

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Biblioteca
Cosa viva
Catorze

El 2 de juliol de 1911 va morir el poeta, periodista, historiador i polític Teodor Llorente. Se'l considera un dels escriptors valencians més destacats del segle XIX. El recordem amb el poema Arròs en fesols i naps, dedicat a un plat tant humil com típic, sa i bo:

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Biblioteca
Arròs en fesols i naps
Catorze

José Monje Cruz, conegut com a Camarón de la Isla, va néixer a San Fernando (Cadis) el 5 de desembre del 1950 i va morir el 2 de juliol del 1992 a Badalona. En aquest vídeo cantava Como el agua acompanyat de Paco de Lucía a la guitarra:

"Como el agua", per Camarón de la Isla i Paco de Lucía.
Piano
Como el agua
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

Data de publicació: 02 de juliol de 2026
Última modificació: 02 de juliol de 2026
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