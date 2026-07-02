El 2 de juliol és l'efemèride de Wisława Szymborska, Vladimir Nabokov, Ernest Hemingway, Rousseau, Hermann Hesse, Núria Albó, Camarón de la Isla i Teodor Llorente:
"Res no passa ni passarà mai dues vegades. A causa d'això hem nascut sense pràctica i morirem sense rutina". Wisława Szymborska va néixer a Bnin (Polònia) el 2 de juliol de 1923 i va morir a Cracòvia l'1 de febrer del 2012. Llicenciada en Filologia Polonesa i en Sociologia per la Universitat de Cracòvia, va ser una de les principals representants de la generació de poetes polonesos de postguerra. L'any 1996 va ser guardonada amb el Premi Nobel de Literatura. La recordem amb un poema que ens recorda que res del que vivim es repetirà:
"Vet aquí com es presenta la cosa: el cor és per tornar, el fetge és per tornar, i cada dit, un per un, fins a ser vint." Un altre recordatori de Szymborska:
"Altres amors encara respiren profundament en mi. A aquest, per sospirar, li manca alè." Szymborska va convertir el seu primer amor en aquest poema:
"No hi ha vida que no hagi estat immortal, ni que sigui un sol moment". Els poemes de Szymborska ens recorden allò que és important:
El novel·lista Vladímir Nabókov va néixer a Sant Petersburg el 22 d'abril del 1899 i va morir a Montreux, Suïssa, el 2 de juliol del 1977. L'escriptor rus de nacionalitat estatunidenca, que no li agradaven les entrevistes, va posar una condició per ser entrevistat per Bernard Pivot al mític programa televisiu francès Apostrophes: volia rebre les preguntes abans. El novel·lista va aparèixer a l'estudi amb les respostes escrites, i van haver de posar una pila de llibres damunt la taula perquè no es notés tant que les estava llegint:
"Es necessiten dos anys per aprendre a parlar i seixanta per aprendre a callar." Ernest Miller Hemingway va néixer el 21 de juliol del 1899 a Oak Park i va morir el 2 de juliol de 1961 a Idaho. És considerat un dels escriptors més importants del segle XX. Recordem el Nobel nord-americà amb 14 reflexions seves:
"No conec pitjor enemic de l’home que el qui és amic de tothom." Jean-Jacques Rousseau va néixer el 28 de juny de 1712 a Ginebra i va morir el 2 de juliol de 1778 a Ermenonville (França). Va ser un dels principals filòsofs en llengua francesa del segle de les llums. Conegut pels seus treballs sobre l'home, la societat i l'educació, el recordem amb 14 reflexions:
"Es dediquen molts esforços a estudiar el que separa els homes, els pobles i les èpoques. Tornem a fixar-nos també en el que uneix totes les persones!", demanava l'escriptor i filòsof Hermann Hesse, que va néixer a Cawl el 2 de juliol del 1877 i va morir a Suïssa el 9 d'agost del 1962:
La poeta i novel·lista Núria Albó va néixer a la Garriga el 2 de juliol de 1930. En llegim un poema:
El 2 de juliol de 1911 va morir el poeta, periodista, historiador i polític Teodor Llorente. Se'l considera un dels escriptors valencians més destacats del segle XIX. El recordem amb el poema Arròs en fesols i naps, dedicat a un plat tant humil com típic, sa i bo:
José Monje Cruz, conegut com a Camarón de la Isla, va néixer a San Fernando (Cadis) el 5 de desembre del 1950 i va morir el 2 de juliol del 1992 a Badalona. En aquest vídeo cantava Como el agua acompanyat de Paco de Lucía a la guitarra: