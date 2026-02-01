Wisława Szymborska va néixer a Bnin (Polònia) el 2 de juliol de 1923 i va morir a Cracòvia l'1 de febrer del 2012. Llicenciada en Filologia Polonesa i en Sociologia per la Universitat de Cracòvia, va ser una de les principals representants de la generació de poetes polonesos de postguerra. L'any 1996 va ser guardonada amb el Premi Nobel de Literatura. Us n'oferim el poema Res que sigui de franc, publicat a Vista amb un gra de sorra en la traducció de Josep M. de Sagarra (d'aquest mateix llibre també podeu llegir Sota una petita estrella i Res no passa dues vegades).
Res que sigui de franc
No hi ha res que sigui de franc, tot és prestat.
Enfonsada fins al coll en els propis deutes,
em veuré obligada a pagar
amb mi mateixa per mi mateixa,
a tornar la vida per la vida.
Vet aquí com es presenta la cosa:
el cor és per tornar,
el fetge és per tornar,
i cada dit, un per un, fins a ser vint.
Massa tard per abrogar les condicions del tracte,
em seran arrencats els deutes
juntament amb la pell.
Vaig pel món
entre multitud d'altres deutors.
Sobre els uns pesa el càrrec
de pagar per les ales.
D'altres, vulgues que no,
passen comptes per les fulles.
Cada teixit de nosaltres
participa del deute.
Cap pestanya, cap peduncle
no és a conservar per sempre.
Vista amb un gra de sorra
© Wisława Szymborska, 1993
© de la traducció: Josep M. de Sagarra, 1997
© de les característiques d'aquesta edició: Columna Edicions, S.A., Edicions Proa, S.A.