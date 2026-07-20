El 20 de juliol és l'efemèride de personalitats com Paul Valéry, Lucian Freud, Chris Cornell i Chester Bennington:
«Cada vegada que acusem i jutgem no arribem al fons». Paul Valéry va néixer el 30 d'octubre del 1871 a Seta i va morir el 20 de juliol del 1945 a París. Reconegut com el poeta de l’intel·lecte, creia fermament que la creació literària havia d’estar sotmesa a les mateixes lleis i principis que les ciències; que el poeta, com el científic i el matemàtic, ha d’aconseguir descobrir l’ordre intern del món i les lleis que el regeixen. Valéry en vida va tenir un gran reconeixement intel·lectual. Octavio Paz va dir que el veritable filòsof francès del s. XX no era Sartre, sinó Valéry. El llibre Fragments, editat per Flâneur en la traducció de David Cuscó, ens ofereix un recull amb les millors cites de l'escriptor. Us n'oferim 14:
També us oferim 14 reflexions del seu llibre Tal qual que, traduït per Antoni Clapés i publicat per Adesiara, és una porta oberta a la meditació sobre la vida, el pensament, la llengua, l'art i la literatura:
Lucian Freud va néixer a Berlín el 8 de desembre de 1922 i va morir a Londres el 20 de juliol de 2011. Net de Sigmund Freud, va ser un dels principals representants de l'anomenada Escola de Londres, el corrent figuratiu britànic de la segona meitat del segle XX on també s'emmarca Francis Bacon. L'obra de Freud té com a tema principal la figura humana: retrata persones properes i la vulnerabilitat dels seus cossos, de la seva carn, i a través d'aquesta representació física aconsegueix transmetre una gran intensitat psicològica. Veiem la seva evolució, des dels inicis propers al surrealisme fins a la carnalitat torbadora de la seva maduresa, en aquestes 14 pintures:
Chris Cornell va néixer el 20 de juliol del 1964 a Seattle i es va suïcidar el 18 de maig del 2017, als 52 anys. El músic, cantant de grups com Soundgarden i Audioslave, ha estat considerat una de les millors veus de la història del rock:
Al funeral de Chris Cornell, Chester Bennington, cantant de Linkin Park i amic seu, va cantar l'Hallelujah de Leonard Cohen. Dos mesos després, el 20 de juliol (el dia que Chris Cornell hauria fet 53 anys), Chester també va decidir plegar de viure. Un mes més tard, a l'agost, Toni Cornell –filla de Chris Cornell que aleshores tenia dotze anys– puja a l'escenari amb Ryan Tedder, cantant del grup OneRepublic, per dedicar-los l'Hallellujah.
"Papa, t'estimo i t'enyoro tant. Vas ser el millor pare que ningú pogués demanar. La nostra relació era tan especial, i tu sempre hi eres quan et necessitava. Em vas donar el coratge quan no en tenia gens. Vas creure en mi quan jo no ho feia. Enyoro el teu amor cada dia. Gravar aquesta cançó amb tu va ser una experiència especial i increïble. Desitjaria poder-ho repetir cent vegades més i sé que tu també ho voldries. Feliç dia del pare, papa, res es pot comparar amb tu."
Aquestes són les paraules que Toni Cornell va adreçar el Dia del Pare al seu pare Chris Cornell. La filla va compartir una versió, cantada amb ell, del clàssic de Prince, que us oferim traduït en català: