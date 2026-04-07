«Escrivim la vida d'un home. Les seves obres, els seus actes. El que ha dit, el que n'han dit. Però el més viscut d'aquesta vida s'escapa. Un somni; una sensació singular, un dolor local, una sorpresa, una mirada; les imatges preferides o obsessives; una tonada que cantusseja en certs moments d'absència; tot això és més ell que la seva història cognoscible.» Paul Valéry, reconegut com el poeta de l’intel·lecte, creia fermament que la creació literària havia d’estar sotmesa a les mateixes lleis i principis que les ciències; que el poeta, com el científic i el matemàtic, ha d’aconseguir descobrir l’ordre intern del món i les lleis que el regeixen. Valéry en vida va tenir un gran reconeixement intel·lectual. Octavio Paz va dir que el veritable filòsof francès del s. XX no era Sartre, sinó Valéry. El llibre Fragments, editat per Flâneur en la traducció de David Cuscó, ens ofereix un recull amb les millors cites de l'escriptor. Us n'oferim 14:
1. Déu existeix, i el Diable també, però dins nostre. (Carta a Pierre Louÿs, 21 de desembre de 1890.)
2. D'un home en queda el que n'evoca el nom i les obres que converteixen aquest nom en un signe d'admiració, d'odi o d'indiferència. (Introducció al mètode de Leonardo da Vinci, 15 d'agost de 1895.)
3. Si no m'estimen tal com soc, estimen algú que no soc jo. (Carta a Catherine Pozzi, 17 de maig de 1921 (?).)
4. La ment ens insufla sense vergonya un milió de bestieses per cada bella idea que ens proporciona. (Introducció al mètode de Leonardo da Vinci, "I. Nota i digressió, 1919".)
5. La intel·ligència ignora haver nascut igual que ignora que morirà. (ibíd.)
6. Cada vegada que acusem i jutgem no arribem al fons. (Variété II, "Stendhal".)
7. L'home modern és esclau de la modernitat: no hi ha cap progrés que no comporti la seva total servitud. El confort ens encadena. La llibertat de la premsa i els mitjans massa poderoses de què disposa assassinen amb clamors impresos, ens travessen amb notícies sensacionalistes. La publicitat, un dels mals més grans d'aquest temps, insulta la nostra mirada, falsifica tots els epítets, fa malbé els paisatges, corromp tota qualitat i tota crítica, explota l'arbre, la roca, el monument, i , en les pàgines que vomiten les màquines, barreja l'assassí, la víctima, el centenari del dia i l'infant màrtir. (Regards sur le monde actuel, "Fluctuations de la liberté".)
8. En una guerra moderna, l'home que mata un altre home mata un productor del que consumeix o un consumidor del que produeix. (ibíd., "L'Amérique, projection de l'esprit européen".)
9. L'home que té una feina, l'home que es guanya la vida i que pot consagrar una hora cada dia a la lectura, tant si és a casa seva, al tramvia o al metro, veu com aquesta hora és devorada per assumptes criminals, nicieses incoherents, les xafarderies i els fets menys rellevants, el desori i l'abundància dels quals semblen haver estat concebuts per esblaiar i simplificar grollerament les ments. (ibíd., "la liberté de l'esprit".)
10. La política consisteix en la voluntat de conquesta i de conservació del poder, per això exigeix coaccionar o il·lusionar les ments, que són la matèria de tot poder. (ibíd.)
11. Tot el que val a la vida és essencialment breu. (L'Idée fixe, 1932.)
12. Soc Home. És a dir que faig coses inútils. (ibíd.)
13. La ment vola de bestiesa en bestiesa com l'ocell de branca en branca. (Mélange, "Humanités, IV", 1941.)
14. Ser un mateix!... Però, val la pena? (Mauvaises pensées et autres, "A", agost de 1941.)
