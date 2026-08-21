El 21 d'agost és l'efemèride de personalitats com Kenny Rogers, Benet Rossell i Lili Boulanger:
Considerat una de les llegendes del country, Kenny Rogers va néixer a Houston el 21 d'agost de 1938 i va morir el 20 de març de 2020, als 81 anys. La cançó Islands in the Stream, escrita el 1983 per Bee Gees i cantada a duet per Kenny Rogers i Dolly Parton, va ser tot un èxit. El 1994, el cantautor mallorquí Tomeu Penya en va fer la seva versió, Illes dins un riu, i la va cantar amb l'argentina Adriana Ceballos. Us convidem a escoltar les dues cançons.
Guanyador de tres premis Grammy i de 18 American Music Awards, recordem Kenny Rogers amb un dels seus temes més famosos:
Benet Rossell va néixer a Àger el 23 d'octubre de 1937 i va morir a Barcelona el 21 d'agost de 2016. Artista multidisciplinari, va conrear la pintura, l'escultura, el cinema, el vídeo i la poesia. En llegim el poema El gest és viu:
Marie-Juliette Olga Boulanger, Lili Boulanger, va néixer a París el 21 d'agost de 1893 i va morir a Mézy-sur-Seine el 15 de març de 1918. Va ser una compositora francesa, germana de la també compositora i directora d'orquestra Nadia Boulanger, i va ser la primera dona a guanyar el Prix de Rome en l'especialitat de composició musical, guardó que havien guanyat compositors com Debussy, Bizet o Berlioz. Lili Boulanger, de salut fràgil per causa de les seqüeles d'una pneumònia, va morir a 24 anys víctima de la tuberculosi. Recordem la compositora escoltant com Savitri Grier i Richard Uttley interpreten el seu Nocturn per a violí i piano: