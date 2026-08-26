Un 26 d'agost com avui

Julio Cortázar, Raimon Panikkar i Ralph Vaughan Williams van néixer o morir en aquesta data

Reculls
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Autor
Julio Cortázar
Julio Cortázar

El 26 d'agost és l'efemèride de Julio Cortázar, Raimon Panikkar i Ralph Vaughan Williams:

"Cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes; no te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo." L'escriptor argentí Julio Cortázar va néixer el 26 d'agost del 1914 a Ixelles (Brussel·les) i va morir el 12 de febrer de 1984 a París:

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Biblioteca
Amor 77
Catorze

Us oferim un dels textos inclosos a Manual de instrucciones, dins del llibre Historias de cronopios y de famas (1962):

Foto: Lucian Alexe
Tast editorial
Instrucciones para dar cuerda al reloj
Catorze

"¿Quién los ve andar por la ciudad / si todos están ciegos?":

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Biblioteca
Los amantes
Catorze

“Vaig tenir una infantesa en què no vaig ser feliç i això em va marcar moltíssim. D’aquí ve el meu interès pel món dels nens. És una fixació. Soc un home que estima molt els nens. No he tingut fills, però els estimo profundament. Crec que soc molt infantil en el sentit que no accepto la realitat. Als nens els explico coses fantàstiques i, immediatament, hi estableixo una molt bona relació”:

Julio Cortázar
Estudi
Julio Cortázar: «Molts mestres fracassen perquè mai han tingut clar quina és la seva missió»
Catorze

Raimon Panikkar Alemany va néixer el 2 de novembre del 1918 i va morir el 26 d'agost del 2010. La seva mare era catalana i el seu pare, hindú (va arribar a Catalunya el 1916 com a representant d'una empresa alemanya). Recordem el filòsof i teòleg català llegint-ne 14 reflexions i escoltant com reflexiona:

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Biblioteca
Raimon Panikkar, contemplant la vida
Gemma Ventura Farré

The lark ascending (L'alosa ascendent) és una peça per a violí i orquestra, inspirada per un poema de George Meredith dedicat a aquest ocell, escrita pel compositor Ralph Vaughan Williams, que va néixer a Gloucester el 12 d'octubre de 1872 i va morir a Londres, el 26 d'agost de 1958:

The Lark Ascending
Piano
The Lark Ascending
Redacció

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 26 d'agost de 2026 a les 08:00
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