El 26 de juliol és l'efemèride de Carl Gustav Jung, Antonio Machado, Bernard Shaw, Ana María Matute, Moncho, Stanley Kubrick, Blake Edwardsi Alguer Miquel.
Alguer Miquel (Sant Joan de les Abadesses, 26 de juliol de 1986) avui fa 40 anys. Ho celebrem cantant algunes de les cançons més conegudes de Txarango.
"¿Vols la dansa del vestit? Vull la lluna dins del llit. Fer-te la cullera a mitjanit":
"Per sempre no hi ha res i el tren del temps no frena. Tinc un desig només: que tot valgui la pena":
"Ets el que fas, no el que dius que faràs", deia Carl Gustav Jung, que va néixer a Kesswil (Suïssa) el 26 de juliol del 1875 i va morir a Küsnacht el 6 de juny del 1961. Recordem el psicòleg, psiquiatre i escriptor llegint-ne 14 reflexions i escoltant-lo conversar sobre la vida i la mort:
Antonio Machado va néixer a Sevilla el 26 de juliol de 1875 i va morir el 22 de febrer de 1939 a Cotlliure (Rosselló), havent fugit a l'exili. Recordem el poeta que va formar part de la Generació del 98 amb els versos de Proverbios y cantares –de l'obra Campos de Castilla– que Joan Manuel Serrat va incloure a la cançó Cantares. I escoltem també aquesta cançó, amb lletra mig de Machado mig de Serrat:
"Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya;
porque la vida es larga y el arte es un juguete".
Un dels consells de Machado:
"La gent que diu que no es pot fer no hauria d'interrompre els que ho estan fent", deia George Bernard Shaw, que va néixer a Dublín el 26 de juliol de 1856 i va morir el 2 de novembre del 1950 a Ayot St Lawrende, al Regne Unit. El dramaturg, crític literari i activista polític va criticar aspectes com la desigualtat de gènere i l'explotació dels treballadors. Recordem el premi Nobel de literatura del 1925, guanyador d'un Oscar el 1938 pel guió adaptat de la pel·lícula Pigmalió, amb 14 reflexions al voltant de la vida:
La novel·lista Ana María Matute, autora de Olvidado rey Gudú, va néixer a Barcelona el 26 de juliol de 1925 i va morir el 25 de juny del 2014. En aquesta conversa amb Llucia Ramis deia que "Escriure és una cacera d'un mateix":
Ramon Calabuch i Batista, conegut artísticament com a Moncho, va néixer al barri de Gràcia el 26 de juliol de 1940 i va morir el 28 de desembre del 2018. El recordem cantant el bolero Contigo aprendí, una cançó de Manzanero:
Stanley Kubrick va néixer el 26 de juliol de 1928 a Manhattan i va morir el 7 de març de 1999 a Saint Albans (Renge Unit). El clip One-Point Perspective ret homenatge al director de cinema en menys de dos minuts amb un recopilatori d'escenes. L’edició del vídeo, feta per Kogonada, mostra l’obsessió de Kubrick per enquadrar la càmera posant el punt de fuga just enmig de la pantalla. Aquesta perspectiva simètrica fa que l’espectador tingui la sensació de trobar-se dins l’escena:
El director, guionista, productor i actor nord-americà Blake Edwards va néixer a Tulsa, Oklahoma, el 26 de juliol del 1922 i va morir a Brentwood, Califòrnia, el 15 de desembre del 2010. El 2004 va ser guardonat amb l'Oscar honorífic per la seva trajectòria. Amb l'humor que el caracteritzava va fer una entrada triomfal al ritme de la seva pel·lícula més coneguda, La pantera rosa, dibuixada com a icona del film per Friz Frelengm. Jim Carrey el presenta i tot seguit ell apareix com un coet, de la millor de les maneres que ho pot fer algú que deixa empremta: