Un 28 de juliol com avui

Gloria Fuertes, Johann Sebastian Bach i Antonio Vivaldi van néixer o morir en aquesta data

Reculls
Golfes Golfes
Autor
Gloria Fuertes
Gloria Fuertes

El 28 de juliol és l'efemèride de Gloria Fuertes, Johann Sebastian Bach i Antonio Vivaldi:

"Todo lo negativo
hay que eliminarlo"

Gloria Fuertes va néixer el 28 de juliol de 1917 a Madrid, on va morir el 27 de novembre de 1998. Us oferim un poema del seu llibre Mujer de verso en pecho (Ediciones Cátedra):

Gloria Fuertes
Biblioteca
Todo lo negativo
Catorze

"La gente corre tanto
porque no sabe dónde va", deia Gloria Fuertes:

La gente corre tanto
Biblioteca
La gente corre tanto
Catorze

"Asusta querer mucho y que te quieran", escrivia Gloria Fuertes en aquest poema:

Gloria Fuertes
Biblioteca
Todo asusta
Redacció

"Voy por las calles tan contenta 
y no llevo encima nada más que tu nombre":

Ya ves qué tontería
Biblioteca
Ya ves qué tontería
Catorze

Un bosc, desnivell, fusta i una composició de Johann Sebastian Bach (Eisenach, 21 de març del 1685 - Leipzig, 28 de juliol de 1750). Aquests són els ingredients que permeten a un esforçat nombre de persones de muntar un xilòfon colossal entre els arbres d'un bosc japonès perquè una bola de fusta, portada per la inèrcia i la gravetat, acabi interpretant un dels corals més coneguts del compositor, Jesus bleibet meine Freude (Jesús, l'alegria dels homes), que pertany a la cantata Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147 (El cor i la boca, els actes i la vida):

esglao
Butaca
Bach al bosc
Catorze

Recordem l'organista i compositor alemany del barroc escoltant l'Ària de la suite per a orquestra núm. 3 en re major, una de les seves composicions més conegudes, interpretada per l'orquestra de l'Akademie für Alte Musik Berlin (Acadèmia per a la música antiga de Berlín):

v
Piano
L'ària de la suite en re de Bach
Catorze

Antonio Vivaldi va néixer a Venècia el 4 de març del 1678 i va morir a Viena el 28 de juliol del 1741. Va ser violinista i un dels principals compositors del barroc i sovint era anomenat com Il prete Rosso (El capellà roig). Autor de concerts i d'òperes, escoltem, veiem i sentim amb quina vitalitat Ara Malikian es fa seu un dels moviments de Les quatre estacions del músic italià:

vivaldi
Piano
L'estiu de Vivaldi
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Data de publicació: 28 de juliol de 2026
Última modificació: 28 de juliol de 2026
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