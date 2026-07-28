El 28 de juliol és l'efemèride de Gloria Fuertes, Johann Sebastian Bach i Antonio Vivaldi:
"Todo lo negativo
hay que eliminarlo"
Gloria Fuertes va néixer el 28 de juliol de 1917 a Madrid, on va morir el 27 de novembre de 1998. Us oferim un poema del seu llibre Mujer de verso en pecho (Ediciones Cátedra):
"La gente corre tanto
porque no sabe dónde va", deia Gloria Fuertes:
"Asusta querer mucho y que te quieran", escrivia Gloria Fuertes en aquest poema:
"Voy por las calles tan contenta
y no llevo encima nada más que tu nombre":
Un bosc, desnivell, fusta i una composició de Johann Sebastian Bach (Eisenach, 21 de març del 1685 - Leipzig, 28 de juliol de 1750). Aquests són els ingredients que permeten a un esforçat nombre de persones de muntar un xilòfon colossal entre els arbres d'un bosc japonès perquè una bola de fusta, portada per la inèrcia i la gravetat, acabi interpretant un dels corals més coneguts del compositor, Jesus bleibet meine Freude (Jesús, l'alegria dels homes), que pertany a la cantata Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147 (El cor i la boca, els actes i la vida):
Recordem l'organista i compositor alemany del barroc escoltant l'Ària de la suite per a orquestra núm. 3 en re major, una de les seves composicions més conegudes, interpretada per l'orquestra de l'Akademie für Alte Musik Berlin (Acadèmia per a la música antiga de Berlín):
Antonio Vivaldi va néixer a Venècia el 4 de març del 1678 i va morir a Viena el 28 de juliol del 1741. Va ser violinista i un dels principals compositors del barroc i sovint era anomenat com Il prete Rosso (El capellà roig). Autor de concerts i d'òperes, escoltem, veiem i sentim amb quina vitalitat Ara Malikian es fa seu un dels moviments de Les quatre estacions del músic italià: