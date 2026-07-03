El 3 de juliol és l'efemèride de Franz Kafka, Joan Vinyoli, Laura Almerich i Jim Morrison.
"Quan de vegades entro, a poc a poc, a la petita casa de mi mateix." Joan Vinyoli va néixer el 3 de juliol del 1914 a Barcelona i hi va morir el 30 de novembre del 1984. Us n'oferim aquest poema recitat per Sílvia Bel i il·lustrat per Marta Bellvehí:
"És bo de tenir llàgrimes a punt, tancades per si tot d'una mor algú que estimes", escrivia Vinyoli en aquest poema:
"Ens vàrem perdre en el pas inacabable i únic de l'un a l'altre". Aquí en teniu un altre poema:
"La gent és un perfet, il·limitat singular repetir. Només el tu val per entendre’s en la immensitat de l’univers." I un més:
"Crec que tenim una particularitat en comú, Milena: som tan tímids i porucs, gairebé cada carta és diferent, gairebé cada una s’espanta de l'anterior i encara més de la resposta", li escrivia en una carta Franz Kafka a Milena Jesenská, amb qui va mantenir una relació espistolar intensa i llarga recollida a Cartes a Milena. L'autor txec va néixer a Praga el 3 de juliol del 1883 i va morir a Viena el 3 de juny del 1924:
Kafka tenia 36 anys (en va viure 40) quan va escriure a raig una carta al seu pare. Una carta on es va buidar, on va deixar anar, minuciosament, el ressentiment, el dolor que li havia provocat, que havia arrossegat tota la vida i que, en gran part, també el va condicionar:
"Kafka, en això, em recorda Víctor Català —un altre geni: al conte Conversió, l’escalenca és capaç d’endinsar-se en la humanitat d’una monja i en la humanitat d’un revolucionari que crema esglésies." Blanca Llum Vidal li va dedicar aquest article:
"Un matí que en Gregor Samsa es va despertar d’uns somnis agitats, es va trobar al llit transformat en un insecte monstruós." Una de les grans obres de Kafka és La metamorfosi
L'autor txec també va anticipar el sentiment d'opressió del segle XX en les seves novel·les i contes amb una narrativa desassossegadora i simbòlica. La seva influència ha fet que el terme kafkià s'apliqui a situacions socials angoixants i grotesques. En llegim un conte:
El castell és una de les obres de Kafka imprescindibles que cada època necessita tornar a llegir. Aquí en teniu un tast:
"I si l'atzar et porta lluny, que els déus et guardin el camí, que t'acompanyin els ocells, que t'acaronin els estels". La guitarrista Laura Almerich, coneguda per ser part fonamental de l'acompanyament musical de Lluís Llach, va néixer a Barcelona el 3 de juliol de 1940 i va morir el 14 de juny de 2019. Llach li va dedicar aquesta cançó preciosa:
Jim Morrison va néixer a Florida el 8 de desembre del 1943 i va morir el 3 de juliol del 1971 a París. Recordem el cantant, compositor i poeta escoltant una de les cançons més conegudes de The Doors: