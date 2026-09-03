Carme Junyent: «Perquè el català no mori l'hem de parlar amb tothom»

El 3 de setembre és l'efemèride de Carme Junyent, Aurora Bertrana, Jordi Sarsanedas i Eduardo Galeano:
Carme Junyent va néixer a Masquefa el 4 de febrer del 1955 i va morir el 3 de setembre del 2023 per un càncer de pàncrees. Recuperem l'entrevista que li va fer Gemma Ventura arran del llibre que Junyent va coordinar amb una setantena de dones lingüistes, Som dones, som lingüistes i diem prou (Eumo Editorial):
Aurora Bertrana va néixer a Girona el 29 d'octubre del 1892, i va morir a Berga el 3 de setembre del 1974). Va publicar Edelweiss, la seva primera novel·la, el 1937 dins de la col·lecció "La Novel· la Femenina" d’Edicions Mediterrània. Aquesta història breu se situa a Mürren, un poble turístic suís penjat sobre la tancada vall de Lauterbrunnen, a l’ombra dels cims de la Jungfrau o el Breithorn, on la mateixa autora va confessar que va sentir la necessitat de convertir-se en escriptora. Edelweiss, entre la novel·la d’aventures i la tragèdia romàntica, està lligada íntimament a un paisatge estranger que Bertrana coneixia de primera mà. Us convidem a llegir-ne un fragment:
"És festa perquè ets bonica,
i el món, tot sencer, somriu.
Se sent, qui sap on, música
d’un envelat d’estiu".
L'escriptor Jordi Sarsanedas va néixer el 3 de setembre del 1924 i va morir el 16 de novembre de 2006. El recordem llegint-ne un poema i escoltant com ell mateix el recita:
Eduardo Galeano va néixer a Montevideo el 3 de setembre de 1940, i hi va morir el 13 d'abril de 2015. Tenia només 14 anys quan va vendre la seva primera caricatura política al setmanari socialista El Sol. Casat tres vegades, durant el cop d'Estat del 27 de juny de 1973 va ser empresonat i obligat a abandonar Uruguai. Guanyador del premi Stig Dagerman, ha estat considerat un dels escriptors més destacats de la literatura llatinoamericana. El recordem rellegint i escoltant el seu compromís social: