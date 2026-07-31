Un 30 de juliol com avui

Rosa Maria Sardà, Joan Triadú i Paul Anka van néixer o morir en aquesta data

Reculls
Golfes Golfes
Autor
La Rambla, 1957
La Rambla, 1957

El 30 de juliol és l'efemèride de Rosa Maria Sardà, Joan Triadú i Paul Anka:

"Veu aquestes flors i aquesta Rambla? Això és la meva vida, això és el meu orgull i el meu repòs. Jo hi vaig néixer, vaig ser-hi de menuda, i venent roses he arribat a gran". L'actriu Rosa Maria Sardà va néixer a Barcelona el 30 de juliol del 1941 i va morir l'11 de juny de 2020 als 78 anys. La recordem veient-la interpretant un monòleg a La Rambla de les Floristes, que es va emetre a TV3 el 1986 coincidint amb el 25è aniversari de la mort de Josep Maria de Sagarra:

La Rambla, 1957
Butaca
La Rambla de les Floristes
Catorze

"Tots els pobles han de tenir dret a l'autodeterminació, però aquest dret no es reconeix perquè sempre sorgeix la prohibició o el veto dels països que tenen a dintre nacionalitats en potència", deia Joan Triadú. El pedagog, crític literari, activista cultural va néixer a Ribes de Freser el 30 de juliol del 1921 i va morir a Barcelona el 30 de setembre del 2010. Va ser una d'aquelles persones que qualsevol país necessita per tirar endavant, una figura imprescindible del redreçament cultural català de la segona meitat del segle XX. El recordem amb 14 reflexions extretes d'una de les últimes entrevistes que va concedir abans de morir:

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Converses
Joan Triadú: «He procurat viure l’instant»
Eva Piquer

Paul Anka va néixer a Ottawa, al Canadà, el 30 de juliol de 1941. El cantant i compositor, autor de la lletra de My Way, va començar la seva carrera a finals dels anys cinquanta del segle XX amb cançons de tant èxit com aquesta:

Paul Anka
Piano
Put Your Head on My Shoulder
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 31 de juliol de 2026 a la 13:38
Modificació: 31 de juliol de 2026 a la 13:40
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