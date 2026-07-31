El 30 de juliol és l'efemèride de Rosa Maria Sardà, Joan Triadú i Paul Anka:
"Veu aquestes flors i aquesta Rambla? Això és la meva vida, això és el meu orgull i el meu repòs. Jo hi vaig néixer, vaig ser-hi de menuda, i venent roses he arribat a gran". L'actriu Rosa Maria Sardà va néixer a Barcelona el 30 de juliol del 1941 i va morir l'11 de juny de 2020 als 78 anys. La recordem veient-la interpretant un monòleg a La Rambla de les Floristes, que es va emetre a TV3 el 1986 coincidint amb el 25è aniversari de la mort de Josep Maria de Sagarra:
"Tots els pobles han de tenir dret a l'autodeterminació, però aquest dret no es reconeix perquè sempre sorgeix la prohibició o el veto dels països que tenen a dintre nacionalitats en potència", deia Joan Triadú. El pedagog, crític literari, activista cultural va néixer a Ribes de Freser el 30 de juliol del 1921 i va morir a Barcelona el 30 de setembre del 2010. Va ser una d'aquelles persones que qualsevol país necessita per tirar endavant, una figura imprescindible del redreçament cultural català de la segona meitat del segle XX. El recordem amb 14 reflexions extretes d'una de les últimes entrevistes que va concedir abans de morir:
Paul Anka va néixer a Ottawa, al Canadà, el 30 de juliol de 1941. El cantant i compositor, autor de la lletra de My Way, va començar la seva carrera a finals dels anys cinquanta del segle XX amb cançons de tant èxit com aquesta: