El 4 d'agost és l'efemèride de personalitats com Louis Armstrong, Hans Christian Andersen i Antonio Machín:
Louis Armstrong va néixer el 4 d'agost del 1901 a Nova Orleans i va morir el 6 de juliol de 1971 a Corona (Estats Units). Recordem el carisma, el talent i la personalitat del cantant i trompetista de la millor manera: escoltant com ens descrivia el món:
Recordem Louis Armstrong escoltant la versió que va fer, a la veu i a la trompeta, de la cançó francesa C'est si bon, amb lletra adaptada a l'anglès per Jerry Seelen:
Hans Christian Andersen va néixer a Odense el 2 d'abril de 1805, i va morir a Copenhaguen el 4 d'agost de 1875. Va ser un escriptor prolífic, però se'l coneix sobretot pels seus contes infantils, com per exemple, El soldadet de plom. Els contes de tota la vida es poden vestir de moltes maneres. En aquest article, l'autor danès fa presència a través del projecte Dibuixacontes (produït per Alguna Pregunta per al canal de Youtube de Betevé), una sèrie que presenta cares conegudes que expliquen aquells clàssics amb què ens hem fet grans, mentre il·lustradors els omplen de traços i colors. El primer conte és El soldadet de plom, en l'adaptació d'Estel Solé. El narra l'actriu Elisabet Casanovas i el dibuixa Àlex Santaló:
"Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor". Antonio Machín va néixer a Cuba el 17 de gener de 1903 i va morir a Madrid el 4 d'agost de 1977: