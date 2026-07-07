El 7 de juliol és l'efemèride de personalitats com Agustí Bartra, Marc Chagall, Arthur Conan Doyle, Syd Barrett i Ringo Starr:
Marc Chagall (Vítsiebsk, 7 de juliol de 1887 – Saint-Paul de Vence, 28 de març de 1985) estava enamoradíssim de la seva dona, l'escriptora i intel·lectual Bella Rosenfeld. Eren de Vítebsk, i quan es van veure per primer cop, l'estiu del 1909, van quedar totalment captivats l'un per l'altre. Ell ho recordava així: "Era com si ens coneguéssim de tota la vida, com si ja ho sabés tot de la meva infantesa, del meu present, del meu futur: com si hi pogués veure a través meu. Vaig saber de seguida que seria la meva dona." I ella ho va descriure així: "Els seus ulls eren tan blaus: era com si haguessin caigut del cel. Eren uns ulls estranys, llargs, ametllats, i cadascun semblava navegar pel seu compte, com una petita barca." D'aquest amor en van sortir obres d'art com aquestes catorze:
Syd Barrett va néixer el 6 de gener del 1946. Membre fundador de Pink Floyd va gravar-ne els dos primers discos, The Piper at the Gates of Dawn (1967) i A Saucerful Of Secrets (1968). Però mentre l'èxit del grup britànic s'enfilava, el seu estat mental empitjorava a causa de l'addicció a LSD. Va acabar deixant la banda, fins que un dia, per sorpresa es va presentar a l'estudi on Pink Floyd estava gravant un nou disc. "Qui és aquest?" Waters va ser el primer a reconèixer-lo. Va plorar en veure el seu estat:
"Els besos dels amants no moren en els èxtasis:
pugen com la sentor de la gespa dallada
i volen redimir la galta de la Nit."
Agustí Bartra va néixer a Barcelona el 8 de novembre de 1908 i va morir a Terrassa el 7 de juliol de 1982. Us n'oferim aquest poema:
"Quan de mi, finalment, sols quedaran les lletres
posades com ocells damunt els cables tensos
dels esperits fidels als himnes de la vida,
un martell plorarà per la llum apagada", escrivia Agustí Bartra en aquest poema:
Mentre era exiliat a Mèxic, Agustí Bartra va ser convidat per Miquel Martí i Pol a participar en la nova secció "Gent de lletres" de la revista Oriflama, creada el 1968 per apropar els grans escriptors catalans als joves. Bartra va acceptar la invitació i hi va col·laborar enviant l'elegia inicial d'Ecce homo i una nota de presentació. Això ens va deixar el regal d'una correspondència epistolari entre ambdós escriptors:
Arthur Conan Doyle va néixer a Edimburg el 22 de maig del 1859 i va morir el 7 de juliol de 1930 a Sussex. Quan va acabar medicina, va obrir una consulta. Com que no tenia gaires clients va començar a escriure petites històries que va aconseguir que apareguessin a la premsa. El 1887 va publicar la seva primera novel·la, Estudi en escarlata, protagonitzada per un carismàtic investigador anomenat Sherlock Holmes:
El bateria i cantant Ringo Starr (Richard Starkey) va néixer el 7 de juliol de 1940 a Liverpool. Octopus's Garden va ser una de les cançons del grup escrites per ell:
The Beatles va publicar un dels seus èxits el 7 de juliol de 1967: