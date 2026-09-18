Acaba l'estiu i torna La Setmana del Llibre en Català. Amb el lema "Molt per veure, molt per llegir", la quaranta-quatrena edició d'una de les cites més esperades de l'any aterra al Passeig Lluís Companys amb una programació riquíssima, adreçada a tots els gustos i edats. Hi haurà un total de 332 expositors que ocuparan 98 casetes, i hi participaran 282 segells editorials d'arreu dels Països Catalans: Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra. Ens hi esperen converses, activitats, recitals, signatures, lliurament de premis i homenatges que podeu consultar aquí. Us en destaquem 14 actes:
1. L’acte inaugural de La Setmana, organitzat per Editors.cat, serà el dissabte 19 a les 10.30 h. La periodista Raquel Sans serà l’encarregada de conduir un acte molt especial que comptarà amb la participació de Biel Mesquida, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, que farà la glossa inaugural. La nota musical la posarà la cantautora Anna Andreu. La Setmana també acollirà el lliurament de dos dels seus premis més destacats: el Trajectòria, enguany dedicat a Ramon Solsona (el dimecres 23 de setembre a les 19 h), i el Difusió, per a Màrius Serra (el dijous 25 a les 12 h).
2. Les converses seran, un any més, l'eix central de la programació. Es parlarà d’habitatge amb Llucia Ramis i Stefanie Kremser; del valor de la terra amb Saulo Pujolàs i Marina Ribas; sobre l’1 d’octubre amb David Fernàndez i Toni Strubell; sobre les relacions personals amb Marta Sans i Marc Cerrudo, sobre l’esperança amb Oriol Mitjà i Francesc Torralba; sobre el dol i les absències amb Lucia Pietrelli i Ramon Mas; sobre Barcelona amb Etna Miró, Irene Riart i Judit Pujol; sobre identitat i territori amb Marta Lluvich i Mar Camps; sobre paisatge i identitat amb Anna Dot, Marta Tafalla i Caterina Almirall; sobre la casa com a llar amb Empar Moliner i Care Santos; sobre la superació personal amb Quim Vilamajor i Anna Pérez; o sobre les relacions narcisistes, amb Silvia Catalán.
3. Més de dos-cents autors signaran els seus llibres: Maria Climent, Emma Zafón, Sílvia Soler, Laia Aguilar, Gil Pratsobrerroca, Joan Carreras, Joan-Lluís Lluís, Montse Virgili, Agnès Marquès, Coia Valls, Mathew Tree, Ferran Sáez Mateu, Fàtima Saheb, Antoni Clapés, Maria Carme Roca, Xavier Grasset, Mag Lari, Jaume Clotet, Rocío Bonilla, Alejandro Palomas, Manel Esteller i Eloy Santos, Ramon Peleguí, Jaume Benavente, Carolina Montoto, Jordi de Manuel, Mateu Ciurana, Roger Ruppmann, Max Olivetti, Roser Capdevila, Cristina Fornós, Pau Sanchis, Alba Vinyes, Pep Roura, Pol Estrada, Juli Capilla, Anna Gual, entre tants d’altres. Podeu buscar quan signa el vostre autor preferit aquí.
4. Com a novetat, aquest any s’incorpora com a col·laborador de La Setmana La Casa de Creació Digital, una iniciativa compartida per l’Ajuntament de Barcelona, Accent Obert, Barcelona Activa, betevé i CCMA, que promou l’ús de la llengua en l’àmbit digital. La Setmana és un excel·lent espai per mostrar la creació de continguts en català. A més, La Casa traslladarà, el dia de La Mercè a les 19.00, la seva programació, i es comptarà amb Marina Porras i Juliana Canet amb el seu “Club Tàndem”.
5. Les rutes literàries són una de les propostes amb més bona acollida de La Setmana. Enguany se celebren vint-i-quatre itineraris literaris (vint-i-tres a Barcelona i un a les excavacions del Collet), en grups reduïts de vint persones i acompanyats de l'autor del llibre. Es descobriran diversos escenaris de novel·les per la ciutat: la Gràcia de Ramon Solsona, el passeig de Gràcia de Roger Bastida, el romànic de Sant Pau del Camp amb Joan Pau Inarejos, l'Eixample de Jordi Marron, el Raval de Lluís Altés, la Rambla i el barri Gòtic en la ruta de les revolucionàries de Dolors Marin, el barri de Sant Pere de Ma. Carme Roca o el barri del Raval de Laura Antonell, entre altres. A més, comptarem amb quatre itineraris gratuïts organitzats per l’Ajuntament de Barcelona i per la Diputació de Barcelona.
6. Hi haurà dues taules rodones adreçades al públic jove i adolescent: una parlarà del misteri juvenil, amb Isabel Franch, Cinta Arasa i Núria Pellicé (divendres 25, a les 17.15 h); i l'altra, de salut mental, amb Care Santos, Albert Martí i Martí Bach (dissabte 26, a les 17.00). Les dues taules seran conduïdes per la booktuber i presidenta de l’Associació de Joves Lectors en català, Mixa.
7. “Oficis del Llibre” és un nou espai concebut com un punt de divulgació dels diferents oficis que formen part de la cadena del llibre. En aquesta primera edició, el protagonisme serà per a les biblioteques: ens informaran sobre les diferents vies d’accés a la professió i sobre la tasca que desenvolupa el personal bibliotecari. Tot plegat, de la mà del Servei de Biblioteques de la Generalitat, amb la col·laboració d’altres institucions vinculades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
8. Els clàssics de literatura catalana tindran un espai destacat. Per exemple, Jacint Verdaguer, a propòsit de l'edició del Canigó feta a cura de Joan Santanach (Verdaguer Edicions). La presentació comptarà amb la lectura poètica de Sílvia Bel. Això passarà dissabte 26 a les 18.15.
9. Farem un viatge poètic de la mà de Biel Mesquida i Laia Malo, en un acte presentat per Eva Piquer (el dissabte 19 a les 19.15). I Míriam Cano presentarà el seu darrer poemari, Eleusis (LaBreu Edicions) el diumenge 20 a les 12:30, amb Esteve Miralles.
10. A més dels dos guardons de La Setmana, també s’hi faran altres lliuraments de premis, com el BBVA Sant Joan de literatura catalana, que ha guanyat Jordi Marron amb Manual de flotació (Ed. 62); el premi Nèstor Luján, que ha rebut Pere Anglas amb El sastre de Barcelona, o el premi Crexells de l’Ateneu Barcelonès, que ha guanyat Roser Cabré-Verdiell amb Que morin els fills dels altres.
11. La Setmana fa una clara aposta per fer créixer la part lúdica de l’esdeveniment amb espais laterals que complementen les casetes. És per això que hi haurà tres escenaris per a joves i adults; la gran carpa de la Revisteria de l’APPEC; un escenari familiar; un espai de tallers familiars i conta-contes; un espai de lectura Caixa de Guissona; el laboratori d’Ibbycat per als infants; i la Carpa de la Llengua, un espai de promoció del català del departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
12. Llibresons, el cicle musicoliterari organitzat per Enderrock, arribarà a La Setmana amb Ivette Nadal. La cantautora granollerina va publicar el seu primer disc amb 19 anys i des de llavors sempre ha combinat la seva faceta de cantautora amb la de poeta. Aquest acte proposa un diàleg íntim entre música i literatura, i convida els autors a explicar quins són els seus llibres i autors de capçalera. Dijous 24, a les 12 h, a La Revisteria.
13. Després del fenomen de Les calces al sol, l’escriptora Regina Rodríguez Sirvent presentarà Crispetes de matinada (La Campana) el dissabte 19 a les 18.30 a l'Escenari 1. Amb la seva veu plena d’humor i lucidesa, l’autora ens convida a una trobada per parlar sobre la importància de trobar el nostre lloc, el coratge de ser un mateix i l’aparició d’amistats indestructibles.
14. A l'Escenari Familiar, La Berta DelPoblet convidarà petits a mirar la literatura amb curiositat: cada dia, els farà descobrir novetats i també petites històries, poemes i lectures dels autors més destacats de la literatura infantil i juvenil en català.