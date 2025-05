Triar Filologia Catalana és una aposta laboral segura

Hi ha pocs estudis que garanteixin una incorporació immediata al sector laboral i un sou assegurat de gairebé 2.000 euros: Filologia Catalana n’és un. Només acabar el grau, trobaràs feina com a professor de secundària, especialment a l’àrea metropolitana, i si et compromets a treure’t el màster abans de dos anys, podràs esdevenir professor l’endemà mateix de sortir de la facultat. Si t’agrada la docència, però vols treballar amb adults, també tens l’opció d’impartir classes al CPNL o com a tècnic de planificació lingüística de l’Administració. I és que estem en un moment d’oportunitat generacional històrica, amb moltes jubilacions i, per tant, amb una necessitat urgent de trobar persones que els substitueixin.

Però si no vols agafar el camí de la docència o l’administració, i més aviat t’interessa la tecnologia, has de saber que, si tens aquest grau, se t’obre un mercat nou i immens: el de la Intel·ligència Artificial i les tecnologies de la veu. A més a més, pots contribuir professionalment a generar més productes audiovisuals i tecnològics en català: videojocs, pòdcasts, vídeos. I fins i tot, pots fer d’influencer, ja que la beca Propulsió ofereix 10.000 euros per als qui fan contingut digital en català. I si encara vols més opcions, en el sector privat podràs fer de gestor cultural de l’àmbit privat: fent d’editor, corrector o professional de la comunicació. A més, a partir del curs vinent es podran demanar unes beques específiques pels estudiants de Filologia Catalana i tu pots ser una de les persones becades.

Si vols llegir-ne més motius per triar aquest grau, en aquesta peça t’acabaràs de convèncer. I si ja ho tens clar, només et falta triar la universitat. L’ofereixen aquestes onze: la Universitat de Barcelona, la Universitat Àutonoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de València, la Universitat d’Andorra i la Universitat de Perpinà Via Domitia.