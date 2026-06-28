I un altre nom, si us plau, per a l’amor

On trobar-nos, enllà d’aquest espai / marcat, sota el segell / reial de l’esparver

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Autor
Maria-Mercè Marçal
Maria-Mercè Marçal

El 28 de juny se celebra el Dia Internacional de l'Orgull. Us oferim aquest poema de Maria-Mercè Marçal que trobareu a l'antologia de poesia LGTBQ catalana Amors sense casa, feta a càrrec de Sebastià Portell i publicada per Angle Editorial:

¿On trobar-nos, enllà d’aquest espai
marcat, sota el segell
reial de l’esparver,
on d’entrada, per viure,
ens hem traït?
        Refer
el vell pacte de sang
            trencat
saber
on ets tu, on sóc jo.
Qui ho sap… nosaltres…

I un altre nom, si us plau, per a l’amor.

Desglaç (1997)

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Biblioteca
Maria-Mercè Marçal: «M'ha marcat més ser dona i de nació oprimida que la classe baixa»
Catorze

Una zona de la casa dedicada als llibres i a la lectura. Amb articles sobre llibres, tastos editorials i un respecte infinit per la bona literatura.

Data de publicació: 28 de juny de 2026
Última modificació: 28 de juny de 2026
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