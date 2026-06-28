El 28 de juny se celebra el Dia Internacional de l'Orgull. Us oferim aquest poema de Maria-Mercè Marçal que trobareu a l'antologia de poesia LGTBQ catalana Amors sense casa, feta a càrrec de Sebastià Portell i publicada per Angle Editorial:
¿On trobar-nos, enllà d’aquest espai
marcat, sota el segell
reial de l’esparver,
on d’entrada, per viure,
ens hem traït?
Refer
el vell pacte de sang
trencat
saber
on ets tu, on sóc jo.
Qui ho sap… nosaltres…
I un altre nom, si us plau, per a l’amor.
Desglaç (1997)