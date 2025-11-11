L'amor

La força renovada d'aquest cor / tan malmenat per la vida

Miquel Martí i Pol i Lluís Llach
El poeta Miquel Martí i Pol va néixer el Roda de Ter el 19 de març de 1929 i va morir a Vic l'11 de novembre de 2003.

L'amor

Tot en l'amor s'emplena de sentit.
La força renovada d'aquest cor
tan malmenat per la vida, d'on surt
sinó del seu immens cabal d'amor?

És, doncs, sols per l'amor que ens creixen
roses als dits i se'ns revelen els misteris;
i en l'amor tot és just i necessari.

Creu en el cos, per tant, i en ell assaja
de perdurar, i fes que tot perduri
dignificant-ho sempre amb amorosa
sol·licitud: així donaràs vida.

Data de publicació: 11 de novembre de 2025
Última modificació: 11 de novembre de 2025
