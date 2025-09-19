14 dissenys icònics de Miguel Milá

Miguel Milá (Barcelona, 1931 - Bilbao, 2024) és una d’aquelles figures que han marcat la vida quotidiana sense que en siguem del tot conscients. Pioner del disseny industrial a Catalunya, va imaginar objectes i espais que han resistit el pas del temps amb una elegància discreta: des de la làmpada de taula Cesta i els llums de peu TMC, fins als bancs i fanals que encara avui habiten Barcelona. La seva obra combina l’ofici artesanal amb la modernitat més funcional, defugint modes passatgeres i apostant per una bellesa austera i duradora. Milá va dissenyar elements urbans pensats per millorar la vida quotidiana, des del mobiliari del metro fins a espais com l’Hospital Clínic. Avui dia, la seva obra es reivindica perquè encarna valors imprescindibles: la sostenibilitat, la simplicitat i l'humanisme. Recuperar Milá és reconèixer la importància d’un creador que, sense estridències, ha ajudat a definir com vivim i com ens relacionem amb els objectes i els espais.
És per això que Barcelona Llibres i DHUB li han dedicat dos llibres que repassen tant les peces domèstiques com els dissenys per a l’espai públic, i que mostren fins a quin punt el dissenyador va saber dialogar amb l’espai comú. D’una banda, trobem el volum que inaugura la Col·lecció 3P del Museu del Disseny–DHUB, Miguel Milá. Coeditat amb La Fàbrica, és el catàleg de l’exposició homònima que es pot visitar fins al dia 28 de setembre al Museu del Disseny–HUB. El llibre s’endinsa en el seu univers amb un relat visual i accessible que connecta el procés creatiu amb els objectes i amb les persones que els han fet seus: des de les llums càlides fins als bancs urbans. Com ens explica Teresa Bastardes, responsable de la Col·lecció: "Miguel Milá és un dels dissenyadors més prolífics. Jo en destacaria la pervivència dels seus dissenys. Diverses peces dissenyades per Miguel Milá, siguin llums o bancs, han esdevingut icones del disseny de Barcelona. Ell mateix va anar adaptant els dissenys a les noves necessitats tècniques o dels usuaris, però l'essència de cada disseny ha perviscut i les peces de fa cinquanta o seixanta anys les continuem veient contemporànies".
D’altra banda, el segon llibre, Miguel Milá. Dissenyador preindustrial, inclou una selecció dels més de 2.000 documents del seu fons –plànols, esbossos, maquetes o fotografies– i una trentena d’objectes de la col·lecció del Museu. L'edició ha estat feta a cura de Claudia Oliva i del fill del dissenyador, Gonzalo Milá, amb qui hem contactat: "Dues de les característiques més remarcables de l’obra del meu pare són la senzillesa i la funcionalitat, la suma de les quals han donat peu a crear peces que han perdurat molt en el temps tant físicament com conceptualment. El seu caràcter artesanal també fan que siguin recondicionades de nou i, per tant, sostenibles. Treballant amb ell vaig aprendre a posar el focus en la pròpia peça i en l’usuari". Aquest llibre, doncs, traça la trajectòria vital i professional de Milá amb una mirada íntima, mostrant-lo com un creador que va saber convertir la simplicitat en un valor ètic i estètic. Com explica el dissenyador industrial Jordi Blasi en la introducció: "La forma com Milá va entendre l'ofici de dissenyar va ser pionera: un exercici de prova i error a través del qual va anar definint formalment els objectes que dissenyava. Un procés de coneixement de les possibilitats i limitacions de les formes i dels materials, on esdevé possible allò imprevisible". Us n'ensenyem 14 obres:
1. Càntir (2019).
Ceràmica de pisa esmaltada.
2. Escala de cargol M-57 (1975).
Ferro, fusta d'iroc i plàstic.
3. Espantamosques (2020).
Rotang i cuir. Dissenyat per a Isist Atelier.
4. Llar de foc A-14 (1977).
Acer, ferro i llautó.
5. Llum Cesta (1962).
Abacà i polipropilè emmotllat.
6. Llum Globo (1965).
Plàstic injectat i polietilè de baixa pressió matisat i bufat.
7. Llum M64 (1964).
Ferro, metacrilat de metil i níquel.
8. Llum TMC (1958).
Ferro pintat i cromat, goma i metacrilat de metil.
9. Llum TMM (1962).
Fusta de cirerer, goma, cartolina i acer.
10. Llum Asa (1959).
Acer i metacrilat de metil.
11. Seients del Metro de Barcelona. Sèrie 2000 (1986).
Fibra de vidre, polièster i acer.
12. Banc Neoromántico liviano (1995).
Fusta i fosa d'alumini. Disseny original de Santa & Cole.
13. Prestatgeria MM (1962).
Fusta de cedre, acer inoxidable i cuir.
14. Tamboret Gres (2017).
Rotang, teixit Rohl i plàstic.
Miguel Milá. Dissenyador preindustrial
Autors: Gonzalo Milá (edició), Claudia Oliva (edició) i Miquel Izquierdo (text)
Edita: Ajuntament de Barcelona
Coedició amb La Fàbrica
Col·lecció: Arts a la Ciutat
Subcol·lecció: Disseny Hub Barcelona
Barcelona, 2025
Miguel Milá
Disseny Hub Barcelona (edició) i Jordi Blasi (text)
Edita: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona, Disseny Hub Barcelona
Col·lecció: Arts a la Ciutat
Subcol·lecció: Disseny Hub Barcelona
Barcelona, 2025
"Barcelona Llibres" és una secció que fem en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona.