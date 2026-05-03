El poeta Gerard Vergés va llegir intensament i assídua l’obra de William Shakespeare (Stratford-upon-Avon, 1564-1616) des de ben jove. El llarg procés de lectura i apropiació culminà amb la publicació d’una versió integral dels 154 sonets del geni anglès, una traducció extraordinària que s’ha imposat com un autèntic clàssic modern per la voluntat de lectors, crítics i estudiosos, i, així mateix, ha servit d’estímul creatiu a tots els traductors posteriors que han provat sort amb els poemes lírics de l’autor de La tempesta. Els trobareu al llibre William Shakespeare. Tots els sonets, publicat per Adesiara. Us n'oferim un dels sonets més famosos en català, en anglès i cantat pel vocalista de Pink Floyd, David Gilmour::
XVIII
¿És que puc comparar-te a un jorn d'estiu,
quan tu ets més adorable i més clement?
Brots tendres bat l'oratge intempestiu
i el bon temps s'interromp sobtadament.
Hi ha cops que un fulgor ardent el cel domina
i cops que l'or del cel a penes dura;
tota bellesa fatalment declina
per l'atzar o pel curs de la natura.
Però jo veig perenne el teu estat
i sense perdre un bri de gentilesa.
No et retindrà la Mort al seu costat
si un vers etern el teu encant palesa.
Mentre l'ull miri i l'home no hagi mort,
viurà el meu vers i et donarà suport.
XVIII
Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature's changing course untrimmed:
But thy eternal summer shall not fadet,
Nor lose possession of that fair thou ow'st,
Nor shall death brag thou wander'st in his shade,
When in eternallines to time thou grow'st.
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.
William Shakespeare. Tots els sonets
© Traducció de Gerard Vergés
© Edició i epíleg de D. Sam Abrams
© Adesiara