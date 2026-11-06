Vint anys fent créixer arrels

La Fundació Quim Soler és un model de com es pot crear xarxa, de com es pot connectar gent de dalt i gent de baix

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Foto: Fundació Quim Soler
Foto: Fundació Quim Soler

10 d’octubre de 2026. El dia va començar amb un pregó. Un pregó com Déu mana, com els antics pregons dels nostres pobles quan aquell home, amb la petita trompeta i una gorra de plat, cridava l’atenció i esventava el que afectava a tothom. Va ser un dia de commemoració dels vint anys d’existència del Centre Quim Soler, ara convertit en Fundació Quim Soler. Abans, del vi i la literatura, i ara, de les cultures arrelades, que si fa o no fa vindria a ser el mateix, perquè si la tradició vinícola i les històries a la voreta de foc no són cultura arrelada, ja em direu què ho és. I així començava, deia, la jornada festiva a les Mines de Bellmunt del Priorat, a la mina Eugènia, un lloc carregat d’història i passat que ens endinsa en les entranyes d’una terra abans de plom i ara de vi. Convertida en espai museogràfic, val la pena visitar-la per veure que les coses no sempre han estat com són ara.

El pregó de què parlava adés, a càrrec de la fantàstica actriu i narradora Jordina Biosca, ens va fer partícips d’un conte que repassava moments, històries i emocions compartits per tots els assistents, com correspon a un bon pregó. Un porró i unes catànies van començar a circular entre els assistents i, enmig d’un silenci només trencat pels xerrics dels qui bevien a galet –perquè ja se sap que qui el porró no sap alçar, no sol ser bon català–, les paraules emotives i directes de la Jordina van donar pas a una poetada prioratina que va sembrar l’ambient de versos dits pels poetes Oriol Sauleda, Núria Martínez-Vernis, Josep Pedrals, Víctor Bonet Arbolí, Alba Vinyes, Andreu Subirats i l'Associació de dones de Poboleda.

Després, vermut i paella, música i més música, micròfon obert i versos lliures. Jocs i xalera generalitzada per celebrar que hi ha un indret, petit i bonic, potser no gaire poblat i potser tampoc gaire mirat ni admirat, on passen una muntera de coses. Un indret on s’organitzen combois que agermanen i literaturitzen, que engrandeixen el país –els Països Catalans, de fet– i que posen la mirada atenta en tot el que volem i desitgem per als llocs que habitem i que, sense cap mena de dubte, són lo mig del món.

La celebració no es va acabar aquí, sinó que va continuar tota la tarda, i tindrà una segona ronda fora del Priorat. Serà a Barcelona, la ciutat on va néixer Quim Soler i on encara hi ha molts amics i coneguts seus, a més de molta gent que estima el projecte que Roser Vernet, que va ser la seva companya, va fer realitat amb una voluntat més que lloable i continua impulsant.

I és que la Fundació Quim Soler és un model de com es pot crear xarxa, de com es pot connectar gent de dalt i de baix, de l’est i de l’oest, per compartir i aprendre a mirar els bancals, el riu –furtat i enyorat–, les cases i les persones. Aprendre d’una gent i d’un cel sobre una terra de trencadissa llicorella, de ceps i d’oliveres i d’ametllers, i d’ortigues i de tot el que hom pot imaginar que es troba en tanta abundor.

I per continuar aprenent, seguirem celebrant. La propera cita serà el dissabte 12 de desembre a la sala d’actes de les Cotxeres de Sants, on continuarem fent via i combois en companyia de tots els que ens hi vulgueu acompanyar. Que visquin els combois de la Fundació Quim Soler, cultures arrelades, i que visquin també tots els que s’hi agermanen per fer gran la xarxa de país que ens interessa.

La biblioteca és una zona de la casa dedicada als llibres i a la lectura. Amb articles sobre llibres, tastos editorials i un respecte infinit per la bona literatura.

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Publicació: 06 de novembre de 2026 a les 11:49
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