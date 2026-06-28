El 28 de juny se celebra el Dia Internacional de l'Orgull. Us oferim aquest poema de Martí Sales que trobareu a l'antologia de poesia LGTBQ catalana Amors sense casa, feta a càrrec de Sebastià Portell i publicada per Angle Editorial:
No hi veu més enllà del nas,
la gent, s’aixopluga als locals,
a la Rambla amb Escudellers,
a la barra del Cosmos seuen
dos nois: l’un duu una samarreta
de Helloween i xandall, l’altre
Harrington vermellosa i xapes
d’Adventure Time, Devo, Prince Buster,
Black Flag; agafats de la mà,
els brillen els ulls, el pam d’aire
que els separa van escurçant-lo
com si els mil·límetres duguessin
un estimball a dins: a poc
a poc cap al primer petó,
que en seran dos i tres i mil,
lentíssims i precipitats,
maldestres i perfectes,
el moment aquell. El cambrer
els diu que allò que fan no es fa,
«pareu o marxeu» és la frase,
sintètica mostra verbal
de l’hegemonia de l’odi
contra qualsevol altra forma
de viure i pensar que la pròpia;
agafats de la mà, els brillen
els ulls: encara més que abans,
són un poema de Catul,
tant se’ls en dóna què diran
els vells repatanis, gelosos
de tants de petons, i quan surten
no miren enrere, no són
la dona de Lot, ploramiques,
no són l’impacient Orfeu, són
dos que comencen a estimar-se,
dos que busquen or, baixaran
a la mina i contradiran
la nit. Sé un lloc on anar,
diu l’un, anem-hi, dirà l’altre,
que s’empassaria el diluvi
que li esbandeix el rostre encès.
La cremallera (2016)