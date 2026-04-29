Konstandinos Petru Kavafis va néixer el 29 d'abril de 1863 a Alexandria (Egipte), on va morir el 29 d'abril del 1933. Va treballar com a periodista i funcionari. Autor de poemes com Ítaca com Recorda, cos..., gran part de la seva popularitat li va arribar després de la mort, passant a ser considerat un dels millors poetes grecs moderns i una de les figures literàries més importants del segle XXI. El recordem llegint-ne un poema, adaptat per Carles Riba i escoltant com Josep Tero i Marina Rossell el vesteixen de música.
En tant que puguis
I si doncs no pots fer la teva vida com la vols,
això almenys procura
en tant que puguis: no l’abarateixis
amb massa contacte del món,
amb molts moviments i converses.
No, no l’abarateixis agafant-la,
rodant sovint amb ella i exposant-la
a la diària bajania
de les relacions i els intercanvis,
fins que es torni com una forastera enfadosa.