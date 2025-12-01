A l'antologia Arabesc (publicada per Proa) el poeta Manuel Forcano ha fet un recull de poemes seus que parlen de l'amor, el desig, el viatge i el pas del temps. Us n'oferim un tast:
Hydra
Una vegada vas dur el nom d'un amor als llavis
com el d'una barca
pintat a la proa
amb lletres grans,
com el d'una illa
estampat sobre el blau
d'un mapa de l'Egeu.
Quina illa tan petita
per un amor tan gran.
Quin amor tan gran
per a tan pocs dies.
Que pocs dies
per un record tan gran.
Quin record tan gran
per un poema tan petit.
Arabesc
© Manuel Forcano
Primera edició: octubre del 2022
Raval Edicions, SLU, Proa