Hydra

Una vegada vas dur el nom d'un amor als llavis / com el d'una barca / pintat a la proa / amb lletres grans

Biblioteca Biblioteca
Autor
Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

A l'antologia Arabesc (publicada per Proa) el poeta Manuel Forcano ha fet un recull de poemes seus que parlen de l'amor, el desig, el viatge i el pas del temps. Us n'oferim un tast:

Hydra

Una vegada vas dur el nom d'un amor als llavis
com el d'una barca
pintat a la proa
amb lletres grans,
com el d'una illa
estampat sobre el blau
d'un mapa de l'Egeu.

Quina illa tan petita 
per un amor tan gran.
Quin amor tan gran
per a tan pocs dies.
Que pocs dies
per un record tan gran.
Quin record tan gran
per un poema tan petit.

IMG_20221205_215114
Artesans del temps
Manuel Forcano: «El món és ple de bellesa, només l'has de voler veure»
Gemma Ventura Farré
poema

Arabesc

© Manuel Forcano

Primera edició: octubre del 2022

Raval Edicions, SLU, Proa

Comprar
Foto: Taylor Keeran
Biblioteca
Època clàssica
Redacció
Data de publicació: 01 de desembre de 2025
Subscriu-te al nostre butlletí
Subscriu-te al butlletí de Catorze i estigues al dia de les últimes novetats
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi
Dona suport a Catorze
Catorze és una plataforma de creació i difusió cultural, en positiu i en català. Si t'agrada el que fem, ajuda'ns a continuar.
Dona suport a Catorze