A l'antologia Arabesc (publicada per Proa) el poeta Manuel Forcano ha fet un recull de poemes seus que parlen de l'amor, el desig, el viatge i el pas del temps. Us n'oferim un tast:

Hydra

Una vegada vas dur el nom d'un amor als llavis

com el d'una barca

pintat a la proa

amb lletres grans,

com el d'una illa

estampat sobre el blau

d'un mapa de l'Egeu.

Quina illa tan petita

per un amor tan gran.

Quin amor tan gran

per a tan pocs dies.

Que pocs dies

per un record tan gran.

Quin record tan gran

per un poema tan petit.