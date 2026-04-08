El poeta Miquel Martí i Pol va néixer el Roda de Ter el 19 de març de 1929 i va morir a Vic l'11 de novembre de 2003.
A plenitud
I si de sobte algú tanca la porta
i tot és trist i hostil, què podem fer
sinó esperar en silenci que la vida
reprengui el curs de sempre, poderosa,
i ens alliberi d’aquell fosc domini?
És en la mort on aprenem de viure,
bevent-ne el licor fort a glops lentíssims,
sentint que ens incendia les entranyes
mentre ens revela tota la bellesa
d’aquell restar contra tots els designis.