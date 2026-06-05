El poeta pide a su amor que le escriba

En vano espero tu palabra escrita / y pienso, con la flor que se marchita, / que si vivo sin mí quiero perderte

Biblioteca Biblioteca
Autor
Federico García Lorca
Federico García Lorca

Federico García Lorca va néixer el 5 de juny del 1898 a Fuente Vaqueros (Granada) i morir afusellat pel franquisme a Alfacar (Granada) el 18 d'agost del 1936. Les raons al·legades? Que era "socialista, maçó i homosexual". Us n'oferim un poema de Sonetos del amor oscuro:

El poeta pide a su amor que le escriba

Amor de mis entrañas, viva muerte,
en vano espero tu palabra escrita
y pienso, con la flor que se marchita,
que si vivo sin mí quiero perderte.

El aire es inmortal. La piedra inerte
ni conoce la sombra ni la evita.
Corazón interior no necesita
la miel helada que la luna vierte.

Pero yo te sufrí. Rasgué mis venas,
tigre y paloma, sobre tu cintura
en duelo de mordiscos y azucenas.

Llena, pues, de palabras mi locura
o déjame vivir en mi serena
noche del alma para siempre oscura.

La tristesa més profunda de Lorca
Biblioteca
La tristesa més profunda de Lorca
Catorze
Data de publicació: 05 de juny de 2026
Última modificació: 05 de juny de 2026
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi