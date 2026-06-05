Federico García Lorca va néixer el 5 de juny del 1898 a Fuente Vaqueros (Granada) i morir afusellat pel franquisme a Alfacar (Granada) el 18 d'agost del 1936. Les raons al·legades? Que era "socialista, maçó i homosexual". Us n'oferim un poema de Sonetos del amor oscuro:

El poeta pide a su amor que le escriba

Amor de mis entrañas, viva muerte,

en vano espero tu palabra escrita

y pienso, con la flor que se marchita,

que si vivo sin mí quiero perderte.

El aire es inmortal. La piedra inerte

ni conoce la sombra ni la evita.

Corazón interior no necesita

la miel helada que la luna vierte.

Pero yo te sufrí. Rasgué mis venas,

tigre y paloma, sobre tu cintura

en duelo de mordiscos y azucenas.

Llena, pues, de palabras mi locura

o déjame vivir en mi serena

noche del alma para siempre oscura.