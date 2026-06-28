El 28 de juny se celebra el Dia Internacional de l'Orgull. Us oferim aquest poema de Biel Mesquida que trobareu a l'antologia de poesia LGTBQ catalana Amors sense casa, feta a càrrec de Sebastià Portell i publicada per Angle Editorial:
Ens escorríem entre les fites incandescents
de l’era que és al bell centre dels
culs bastits amb exquisida ràbia
pels alens d’ungles de plaer.
Fou després quan clavàrem aquella
pintada d’esperma als murs de les famílies, dels partits,
de les esglésies, de les pàtries, de les nacions: dels ídols.
El bell país on els homes desitgen els homes (1985)