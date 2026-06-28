Prova d’epitafi

Fou després quan clavàrem aquella / pintada d’esperma als murs de les famílies, dels partits

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Foto: Robert V. Ruggiero
Foto: Robert V. Ruggiero

El 28 de juny se celebra el Dia Internacional de l'Orgull. Us oferim aquest poema de Biel Mesquida que trobareu a l'antologia de poesia LGTBQ catalana Amors sense casa, feta a càrrec de Sebastià Portell i publicada per Angle Editorial:

Ens escorríem entre les fites incandescents
de l’era que és al bell centre dels
culs bastits amb exquisida ràbia
pels alens d’ungles de plaer.

Fou després quan clavàrem aquella
pintada d’esperma als murs de les famílies, dels partits,
de les esglésies, de les pàtries, de les nacions: dels ídols.

El bell país on els homes desitgen els homes (1985)

Biel Mesquida. Foto: Òmnium Cultural
Golfes
Biel Mesquida: «Hi ha una sola llengua i és la catalana»
Catorze

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Data de publicació: 28 de juny de 2026
Última modificació: 28 de juny de 2026
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