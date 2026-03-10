Sortegem dos senyors lots amb La febre d’or, L’auca del senyor Esteve i Vida privada. Oriol Magrinyà, editor de Barcino, ens explica el motiu pel qual han volgut tenir aquests tres clàssics al seu catàleg: "Gairebé des del primer dia que vam començar la col·lecció Imprescindibles teníem clar que, així que poguéssim, tots tres títols n’acabarien formant part. Si, com va dir Engels, llegir Balzac és la millor manera de conèixer la França del XIX, llegint aquestes tres grans obres tindrem un retrat ben viu dels canvis i transformacions que van fer de Barcelona la gran ciutat cosmopolita que el franquisme va voler esborrar. Totes tres copsen i saben transmetre l’esperit del seu temps, però és que a més, a l’hora d’oferir un fresc de la societat, són del tot complementàries: mentre que La febre d’or retrata una burgesia emergent, que s’enriqueix amb l’especulació i en paga els excessos; L’auca del senyor Esteve posa el focus sobre la menestralia, el botiguer, un arquetipus tan blasmat com fonamental per entendre la idiosincràcia del nostre país (i al qual Rusiñol critica però alhora també lloa) i Vida privada ens mostra d’una manera crua, amb una ironia mordaç, i sense pal·liatius, la decadència d’una classe aristocràtica vinguda a menys, d’uns valors esdevinguts anacrònics i l’emergència d’un nou món que, ai las!, aviat quedaria estroncat de manera abrupta i violenta. No són, aquestes tres, les úniques obres sobre Barcelona que trobem a la col·lecció; també la podem veure amb ulls de dona, com els d’Antonieta Corominas, la protagonista de La fabricanta, o les que poblen les pàgines dels contes de Clixés, de Carme Karr. Però això ja donaria per un altre article..."
L'article en què Xavier Sirés va relacionar els tres llibres.
L'anàlisi que Antònia Carré-Pons va fer de L’auca del senyor Esteve.
Un tast de L'auca del senyor Esteve i el programa que el pòdcast La contracoberta, presentat per Clàudia Rius i amb Margarida Casacuberta com a convidada, ha dedicat a Rusiñol.
Un tast de La febre d'or:
