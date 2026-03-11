Aprèn a fer bunyols de Quaresma

14 receptes de Martina Puigvert amb què aprendrem a fer des de farcellets de cols fins a lioneses de blat de moro

Foto: Alba Yruela
Foto: Alba Yruela

La manera d’entendre la cuina de la xef Martina Puigvert (Olot, 1994) va molt més enllà del menú d’un restaurant: proposa una forma de viure i de menjar, amb un profund vincle amb els aliments del territori. Amb el llibre Natura viva. Les Cols restaurant vol contagiar a tothom l’estima per la natura i el respecte pels aliments que ens ofereix cada estació de l'any. I és que seguint el llegat de la seva mare, Fina Puigdevall, que va fundar el restaurant Les Cols el 1990, la Martina vol transmetre aquesta filosofia de vida. Un llibre evocatiu, amb imatges d'Alba Yruela, que uneix la tradició, el present i el paisatge de la Garrotxa. Us n'oferim 14 receptes:

"Brou volcànic de benvinguda", llibre Natura Viva

"Farcellet de col", llibre Natura Viva

"Calçots amb tempura de carbó", del llibre Natura Viva

"Ou fresc del dia", del llibre Natura Viva

"Castelló de porc duroc", del llibre Natura Viva

"Pèsols", del llibre Natura Viva

"Bunyols de Quaresma", del llibre Natura Viva

"Milfulls de truita de riu", del llibre Natura Viva

"Lioneses de blat de moro", del llibre Natura Viva

"Albergínia blanca", del llibre Natura Viva

"Mores", del llibre Natura Viva

"Tiges", del llibre Natura Viva
"Natura viva"

Natura viva. Les Cols restaurant

© Martina Puigvert Puigdevall

© d’aquesta edició, Ara Llibres, 2025

nicolau
Perquè és la meva
Maria Nicolau: «Hi ha merda a 300 euros el cobert i meravelles a 10 euros»
Gemma Ventura Farré

 

Tast editorial és la manera com deixem degustar als nostres lectors un fragment o un capítol dels llibres que trobem que val la pena llegir.

Data de publicació: 11 de març de 2026
Última modificació: 11 de març de 2026
