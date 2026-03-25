Jaume Coll Mariné (Muntanyola, 1989) ha guanyat el premi Carles Riba 2025 amb el poemari Com les fulles. Editat per Proa, el jurat n'ha destacat això: «Com les fulles expressa una connexió íntima amb la natura i amb un territori concret. Sempre prop de la quotidianitat, dels afectes pròxims, del pas de les hores i els dies. Amb una certa idea, que es voldria tangible, de la felicitat. La voluntat de claredat i de senzillesa no pot amagar una habilitat retòrica excepcional i una assumpció filtrada de la tradició literària. Tampoc no amaga una visió profunda, de vegades torbadora, d’algú que sent que forma part del món». Us n'oferim un poema:
Un altre poema d’una pruna
La prunera de casa fa un any bo i un de dolent:
un deute de prunes que no se sap resoldre;
i un any en va fer tantes
que la branca del mig
es va trencar:
no hi va poder fer re
contra la força lenta
del temps bo de l’estiu.
Després, com sempre:
un any dolent, i un de millor.
Però aquest any, ma mare va collir una sola pruna,
només una en tot l’estiu.
Per una pruna, tot el sol d’un any sencer:
tantes glaçades, tanta espera,
per una pruna dins un plat.
I no, no va ser ni més carnosa,
ni més suau, ni més de re
que els altres anys.
Però que dolça, que dolça—
per una pruna, tot el sol d’un any sencer.
Tast editorial és la manera com deixem degustar als nostres lectors un fragment o un capítol dels llibres que trobem que val la pena llegir.