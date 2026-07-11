Us oferim aquest poema de Josefina Soria (Albacete, 1926 - Múrcia, 29 d'abril del 2010):

Era mi fiesta

Te devuelvo los nombres, las palabras,

las promesas, los votos recibidos.

Te devuelvo también

los axiomas indigeribles

que no pude aceptar.

Te los mando

en el mismo satinado envoltorio

en que los recibí.

Confieso que deseé aceptarlos,

integrarlos a mí.

Pretendí enamorarme de todas las palabras,

de todos los conceptos.

Hacerme eco de tus pensamientos

más a tiempo descubrí el error,

No dejaré que nadie,

me rompa el corazón.

Así que esta devolución

es para siempre. No vuelvas a llamarme

Me quedo con el amor

porque era mío.