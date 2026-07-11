Us oferim aquest poema de Josefina Soria (Albacete, 1926 - Múrcia, 29 d'abril del 2010):
Era mi fiesta
Te devuelvo los nombres, las palabras,
las promesas, los votos recibidos.
Te devuelvo también
los axiomas indigeribles
que no pude aceptar.
Te los mando
en el mismo satinado envoltorio
en que los recibí.
Confieso que deseé aceptarlos,
integrarlos a mí.
Pretendí enamorarme de todas las palabras,
de todos los conceptos.
Hacerme eco de tus pensamientos
más a tiempo descubrí el error,
No dejaré que nadie,
me rompa el corazón.
Así que esta devolución
es para siempre. No vuelvas a llamarme
Me quedo con el amor
porque era mío.