Te devuelvo los nombres, las palabras, las promesas

Pretendí enamorarme de todas las palabras, / de todos los conceptos

Biblioteca Biblioteca
Autor
Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Us oferim aquest poema de Josefina Soria (Albacete, 1926 - Múrcia, 29 d'abril del 2010):

Era mi fiesta

Te devuelvo los nombres, las palabras,
las promesas, los votos recibidos.
Te devuelvo también
los axiomas indigeribles
que no pude aceptar.
Te los mando
en el mismo satinado envoltorio
en que los recibí.
Confieso que deseé aceptarlos,
integrarlos a mí.
Pretendí enamorarme de todas las palabras,
de todos los conceptos.
Hacerme eco de tus pensamientos
más a tiempo descubrí el error,

No dejaré que nadie,
me rompa el corazón.
Así que esta devolución
es para siempre. No vuelvas a llamarme
Me quedo con el amor
porque era mío.

José Saramago: «Abans escrivia per no morir, ara escric per comprendre»
Converses
José Saramago: «Abans escrivia per no morir, ara escric per comprendre»
Eva Piquer

Una zona de la casa dedicada als llibres i a la lectura. Amb articles sobre llibres, tastos editorials i un respecte infinit per la bona literatura.

Heart
Desa la publicació
Data de publicació: 11 de juliol de 2026
Última modificació: 11 de juliol de 2026
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi