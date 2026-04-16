Al poemari El Musot, Dolors Miquel fa una reescriptura àcida i feminista del mite literari de la musa. Amb el joc lingüístic irreverent propi de l'autora, els poemes qüestionen els models –socials i literaris– tradicionals. Us n'oferim un:

Una vídua vella i malalta pensa en el dia que l'enterrin vora el seu marit

polvo serán, más polvo enamorado.

Quevedo

Quan el darrer sospir em robi l'aire,

i em tanqui els ulls la mà freda i obscura

i em sigui llum un fràgil fil al caire

d'una emoció desconeguda i pura;

no per això oblidaré la fura

que em va matar la vida dins la vida

i que ara jeu en una sepultura,

que em guarda el lloc i em té presa la mida.

Podreu, fills meus, sebollir-m'hi a la vora,

creure que als dos ens mesclareu les cendres,

però l'amor ni morta podrà encendre's;

que ossos i pell, budells i cor alhora,

no tornaran la podridura en flames.

L'odi farà que la pols criï cames.