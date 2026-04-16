Al poemari El Musot, Dolors Miquel fa una reescriptura àcida i feminista del mite literari de la musa. Amb el joc lingüístic irreverent propi de l'autora, els poemes qüestionen els models –socials i literaris– tradicionals. Us n'oferim un:
Una vídua vella i malalta pensa en el dia que l'enterrin vora el seu marit
polvo serán, más polvo enamorado.
Quevedo
Quan el darrer sospir em robi l'aire,
i em tanqui els ulls la mà freda i obscura
i em sigui llum un fràgil fil al caire
d'una emoció desconeguda i pura;
no per això oblidaré la fura
que em va matar la vida dins la vida
i que ara jeu en una sepultura,
que em guarda el lloc i em té presa la mida.
Podreu, fills meus, sebollir-m'hi a la vora,
creure que als dos ens mesclareu les cendres,
però l'amor ni morta podrà encendre's;
que ossos i pell, budells i cor alhora,
no tornaran la podridura en flames.
L'odi farà que la pols criï cames.