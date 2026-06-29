"Durant el concert d'ahir a Vilassar de Mar, se'ns van llançar glaçons fins a tres vegades sobre l'escenari. Després d'haver de parar el concert tres vegades vam decidir cancel·lar-lo. És el tercer concert d'aquesta gira en què patim algun tipus d'agressió per part del públic i només en portem deu. Tot això acompanyat d'amenaces i d'un odi generalitzat per xarxes. Patim l'auge de l'extrema dreta directament per ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. Però tot aquest odi l'hem de reconvertir totes juntes amb força per organitzar-nos i seguir ocupant els espais públics." Ho denuncia el grup mallorquí Fades a les xarxes socials. Ara més que mai, us convidem a escoltar-los i a anar a tots els seus concerts:
(Presenta’t, presenta’t).
M’agrada, I like it, m’agrada, j’adore,
m’agrada que ses nines se passamiguis un top.
M’agrada, I like it, m’agrada, j’adore,
miri qui me miri, sé que som amiguis perquè va amb un top.
Coco loco amb llimona saps que m'agrada,
m'agrada anar a la platja, les maduixes amb nata.
Un tutti (aha), un frutti (aha),
batut de tuttifrutti, propina pel meu booty,
pepsi cola, pepsi cola, em mola.
M'agrada la pepsi, però també la cola,
la llet amb galetes, la xoco amb galetes.
Labubu amb galetes, accepta galetes,
totes les galetes, i mira'm les tetes!
(Perquè va amb un top)
M’agrada un capuccino (m’agrada, m'agrada),
m'agrada una caipirinha (m’agrada si es amb pinya),
bambino (aha), fresquinho (aha),
m'agradaria xerrar català amb un italià que vegi per Gràcia,
Gràcia, Gràcia.
No m'agrada la seva pasta,
no m'agrada la seva banana,
m'agrada una kiki, m'agrada un tutú,
a falta de moto, me munt damunt tu,
m'agrada una festa, m'agrada un porru
(perquè va amb un top).
Mallorquina, puta i fina,
me menj es pastís i m’assec a sa cadira,
now, silence! (Uh,okay)
One, two, three, the class is going to start, now!
Platja, sex, limits, free, alcoholic, feeling sexy,
drama-based, high heels.
Miri qui me miri sé que som amiguis
(perquè va amb un top),
(stavo dicendo che mi piace un sacco).