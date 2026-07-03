Això es pot salvar

Obro els ulls, miro al meu voltant, / i veig com tot això s'acaba

Piano Piano
Autor
Carles Sabater
Carles Sabater

Poder viure a prop d'aquest camí,
poder beure l'aigua d'aquest riu.
Sentir la pluja com cau i ens mulla,
i tenir-te al meu costat
agafant-te de la mà,
per si no ho podem fer demà.

Foto: Agents Rurals
Piano
Pare
Catorze

Veure els arbres créixer cap al cel,
i saber que res no els pararà.
Voldria escriure que això canvia
i aquest món es pot salvar,
però em temo que tot això se'n va.

Obro els ulls, miro al meu voltant,
i veig com tot això s'acaba.
Si algú em volgués explicar per què
ningú no ho vol intentar,
que això es pot salvar.

Si algú em pogués explicar
per què els rius estan contaminats,
per què la mar és un abocador
quantes espècies ja s'han carregat.
I al fill de puta que cremi aquests boscos,
que li tallin les mans,
potser així no els cremarà.

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Piano
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Redacció

La música de Catorze. Amb cançons, peces sobre músics i tot allò que sona d’acord amb les lleis de la melodia, l’harmonia i el ritme.

Data de publicació: 03 de juliol de 2026
Última modificació: 03 de juliol de 2026
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