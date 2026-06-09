La Balanguera (per Biel Mesquida, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba)

L'escriptor Biel Mesquida (a qui Marta Nadal li ha fet aquesta entrevista a fons a Catorze) ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. La cerimònia s'ha celebrat al Palau de la Música Catalana. Un dels moments més especials ha estat quan Mesquida i Maria del Mar Bonet, acompanyats a la guitarra per Borja Penalba, han cantat La Balanguera. Us n'oferim el vídeo que ha compartit IB3:
El poema, escrit per Joan Alcover (i musicat anys més tard per Amadeu Vives), va ser publicat al llibre Cap al tard (1909). Us n'oferim la versió original:
La Balenguera
La Balenguera fila, fila,
la Balenguera filarà.
Cançó popular
La Balenguera misteriosa,
com una aranya d'art subtil,
buida qui buida sa filosa,
de nostra vida treu lo fil.
Com una parca bé cavila
teixint la tela per demà.
La Balenguera fila, fila,
la Balenguera filarà.
Girant l'ullada cap enrera
guaita les ombres de l'avior,
i de la nova primavera
sap on s'amaga la llavor.
Sap que la soca més s'enfila,
com més endins pot arrelar.
La Balenguera fila, fila,
la Balenguera filarà.
Quan la parella ve de noces,
ja veu i compta sos minyons:
veu com davallen a les fosses
els que ara viuen d'il·lusions,
els que a la plaça de la vila
surten a riure i a cantar.
La Balenguera fila, fila,
la Balenguera filarà.
Bellugant l'aspi, el fil cabdella,
i de la pàtria la visió
fa bategar son cor de vella
sota la sarja de gipó.
Dins la profunda nit tranquila
destria l'auba que vindrà.
La Balenguera fila, fila,
la Baleguera filarà.
De tradicions i d'esperances
tix la senyera pel jovent
com qui fa un vel de nuviances
amb cabelleres d'or i argent
de la infantesa qui s'enfila,
de la vellura qui se'n va.
La Balenguera fila, fila,
la Balenguera filarà.
Cap al tard (1909)