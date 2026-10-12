Un concert íntim i alegre d'Alosa

Us convidem a fer un viatge per la música d'arrel catalana

Piano Piano
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Alosa al Club Social Carme
Alosa al Club Social Carme

El Club Social Carme és un projecte que grava concerts d'artistes catalans en format íntim al BarBocata de Barcelona. Les sessions duren un quart d'hora i hi han actuat Al·lèrgiques al Pol·len, Gavina, Maria Jaume, La Ludwig Band, Ginestà, Joan Dausà i Alosa. Us obrim les portes del concert que hi ha fet Alosa. Irene Romo, Giulietta Vidal, Martí Escobedo i Xavi Veres han interpretat Aquestes muntanyes, La Nina d'Orbanyà, Marieta cistelleraCançó del lladre i Flors i violes:

Alosa
Converses
Alosa: «Hi ha una part de la població que s'avergonyeix de les arrels catalanes»
Abel Capdevila

Al piano hi ha la música de Catorze. Amb cançons, peces sobre músics i tot allò que sona d’acord amb les lleis de la melodia, l’harmonia i el ritme.

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Publicació: 12 d'octubre de 2026 a les 23:33
Modificació: 12 d'octubre de 2026 a les 23:36
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