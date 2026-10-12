El Club Social Carme és un projecte que grava concerts d'artistes catalans en format íntim al BarBocata de Barcelona. Les sessions duren un quart d'hora i hi han actuat Al·lèrgiques al Pol·len, Gavina, Maria Jaume, La Ludwig Band, Ginestà, Joan Dausà i Alosa. Us obrim les portes del concert que hi ha fet Alosa. Irene Romo, Giulietta Vidal, Martí Escobedo i Xavi Veres han interpretat Aquestes muntanyes, La Nina d'Orbanyà, Marieta cistellera, Cançó del lladre i Flors i violes:
Al piano hi ha la música de Catorze. Amb cançons, peces sobre músics i tot allò que sona d’acord amb les lleis de la melodia, l’harmonia i el ritme.
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Publicació: 12 d'octubre de 2026 a les 23:33
Modificació: 12 d'octubre de 2026 a les 23:36