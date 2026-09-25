Guillem Gisbert el 13 de novembre publicarà el seu segon disc. Després d'haver-nos-en ofert el primer avançament, Entretén-me, ara ens n'ha regalat el segon, Les coses anaven bé:
"Oh, bon oient, para atenció!
Pica un airet al porticó!
És un subtil gir del guió,
és bellament decebedor."
Quan les coses anaven bé,
de nit no brillaven més els astres.
No recordo que florís especialment cap cirerer,
quan les coses anaven bé,
no cantaven més les garses.
Vam topar com dos arxivers
i van volar pel passadís les respectives piles de papers,
però en cap d’ells hi havia escrit
que les coses ens anaven bé
i sols no ho sabíem veure
i ens vam desanimar.
Quan les coses et vagin bé
cap nen tindrà festiu a escola.
Cap predicador borratxo anunciarà pel teu carrer
que les coses per fi et van bé,
ni ho avançarà cap pòdcast.
Vam ser amics com dos advocats,
negociàvem amb l’amor en una mà
i, en l’altra, un burofax,
i és que enlloc hi havia escrit
que les coses ens anaven bé
i sols no ho sabíem veure
i ens vam desanimar.
"Gent del carrer, feu atenció!
Bufa un ventet al pal major!
És un subtil gir del guió,
és bellament decebedor."
Vam dir adeu com dos pescadors
que van mirant-se la barqueta
fins que l’altre és un puntet borrós,
i al cel blau vam veure escrit
que les coses ens anaven bé,
però sols no ho vam entendre
i ens vam desanimar.
I ens vam desanimar.
I ens va desanimar, lala laralala.