Les coses anaven bé

Vam dir adeu com dos pescadors / que van mirant-se la barqueta / fins que l’altre és un puntet borrós

Piano Piano
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El videoclip de "Les coses anaven bé" ha estat dirigit per Lluís Sellarès
El videoclip de "Les coses anaven bé" ha estat dirigit per Lluís Sellarès

Guillem Gisbert el 13 de novembre publicarà el seu segon disc. Després d'haver-nos-en ofert el primer avançament, Entretén-me, ara ens n'ha regalat el segon, Les coses anaven bé:

"Oh, bon oient, para atenció!
Pica un airet al porticó!
És un subtil gir del guió,
és bellament decebedor."

Quan les coses anaven bé,
de nit no brillaven més els astres.
No recordo que florís especialment cap cirerer,
quan les coses anaven bé,
no cantaven més les garses.

Vam topar com dos arxivers
i van volar pel passadís les respectives piles de papers,
però en cap d’ells hi havia escrit
que les coses ens anaven bé
i sols no ho sabíem veure
i ens vam desanimar.

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Converses
Guillem Gisbert: «Sento que ja no he de demostrar res a ningú»
Eva Piquer

Quan les coses et vagin bé
cap nen tindrà festiu a escola.
Cap predicador borratxo anunciarà pel teu carrer
que les coses per fi et van bé,
ni ho avançarà cap pòdcast.

Vam ser amics com dos advocats,
negociàvem amb l’amor en una mà
i, en l’altra, un burofax,
i és que enlloc hi havia escrit
que les coses ens anaven bé
i sols no ho sabíem veure
i ens vam desanimar.

"Gent del carrer, feu atenció!
Bufa un ventet al pal major!
És un subtil gir del guió,
és bellament decebedor."

Vam dir adeu com dos pescadors
que van mirant-se la barqueta
fins que l’altre és un puntet borrós,
i al cel blau vam veure escrit
que les coses ens anaven bé,
però sols no ho vam entendre
i ens vam desanimar.
I ens vam desanimar.
I ens va desanimar, lala laralala.

Guillem Gisbert
Piano
Entretén-me
Maria Botam i Cortina

La música de Catorze. Amb cançons, peces sobre músics i tot allò que sona d’acord amb les lleis de la melodia, l’harmonia i el ritme.

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Publicació: 25 de setembre de 2026 a les 11:02
Modificació: 25 de setembre de 2026 a les 11:19
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