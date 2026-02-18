Enganyar-te és l'últim avançament del proper disc de la Ludwig Band, Pel barri es comenta:
Són les sis del dematí i els carrers no tenen cara,
el món sembla desolat com un nen sense la mare.
El sol tardarà en sortir i ens farà acceptar el miracle
d'un dia nou repetint un dia com tots els altres.
Rere queda ja l'ahir, però l'avui encara tarda,
pels vols de la línia 5 he apurat una calada,
i pujo a un metro de nit que es fa clar a cada parada.
I el primer matinador i l'últim de Titus Carpa
m'assenyalen amb el dit i em renyen amb la mirada,
i mai havia estat tan difícil enganyar-te.
Tinc algun missatge teu, millor contestar-te'l ara,
dir-te: "Carinyo, estic bé, no volia preocupar-te",
però, ¿com s'escriu lo de més?
¿Com cabran a dins d'un WhatsApp
les carícies, els petons que avui li he donat a un altre?
I aquells crits fugint per un pati de llums de l'Eixample,
com t'escriuré tot això sí amb prou feines sé paraules,
sé cigarro, sé cafè, sé croissant de xocolata.
M'he creuat sortint del forn al veí de sota casa,
i he mirat d'abaixar el front, però m'ho ha vist només mirar-me,
que mai havia estat tan difícil enganyar-te.
Potser mai sabrem del cert si val o no val la pena,
alguns cops tinc mal de cap, d'altres muntaré una escena,
em preguntes per la nit, per un dit, per una esquena.
Però tu què saps del desig que em corre per dins les venes.
Però aquesta nit d'avui crec que mai sabré explicar-la,
i ara que em mires als ulls crec que pots endevinar-me
que mai havia estat tan difícil enganyar-te.